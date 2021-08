Conmoción en Casalonga a la espera de demandas penales

La del jueves fue una madrugada de conmoción en el entorno teense de Casalonga tras hacerse público que la Vicepresidencia segunda y consellería de Economía había aprobado la adaptación del plan de restauración de la cantera y la expropiación (a favor de la concesionaria) del vial que la atraviesa. Por lo de pronto, la mesa jurídica de la plataforma vecinal estudia llevar ante la jurisdicción penal el proceso y, por supuesto, seguir con las protestas.

Y es que, según la plataforma Casalonga limpa de residuos, “a expropiación da vía pública é, simplemente, un atropelo, pois a mesma dirección xeral recoñece no escrito que non ten competencias para dirimir a propiedade para logo asignarlla á concesionaria”. Asimismo cargan contra la aprobación de un plan de restauración “cheo de irregularidades, vagueades e inconcrecións”, apuntando que “a Xunta abre a posibilidade de que a empresa o modifique no futuro empregando a canteira de facto como vertedoiro e asumindo que a administración terá que poñer cartos se esta desaparece de acordo coa lei 975/2009 de restauración de canteiras, pois é inviable que a administración leve adiante esa restauración coa cantidade irrisoria consignada como aval”.

La impresión es que la Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais recurre a “ unha serie de artificios legais para xustificar que a concentración parcelaria de San Xoán de Calo non vale”, en referencia a que en dicho proceso figuraba como pública la carretera a expropiar. Y eso, a su juicio, “senta un precedente para a reclamación da devolución de centos de vías nunha situación semellante asignadas a outros propietarios nas diferentes concentracións parcelarias de Galicia”, subrayaba.

En cuanto a los perjuicios para los lugareños, cita por ejemplo que así se prohibirá “o tránsito aos veciños que ían a pé pola antiga vía e obrígaos a percorrer un quilómetro máis pola beiravía dunha estrada con tránsito de coches e camións a altas velocidades”. Ya en el análisis de las resoluciones autonómicas y el plan de restauración presentado, creen que existe una connivencia con la empresa Toysal que ha propiciado que se apruebe “un plan cheo de irregularidades, como dar por bo que é viable restaurar un oco mineiro gastando 25 céntimos por metro cadrado, incluíndo o remodelado de noiros, a necesidade de traer terra do exterior, o acopio e sementeira da terra existente durante 30 anos, a eliminación das pistas e a plantación de arboreda”, detallan.

Continúan enumerando las presuntas irregularidades que han detectado a raíz de la noticia, como que la Xunta permitiría, presuntamente, a Toysal “obviar a existencia de máis de 400.000 toneladas de residuos, o volume de catro Prestige, de procedencia descoñecida depositados na canteira nos últimos anos e implicitamente dálle cobertura legal para enterralos sen máis xunto cos residuos da demolición de preto de unha hectárea de edificacións da antiga concesionaria que tampouco se mencionan neste plan”. Otra deficiencia sería que, según anticipan, se permite a la concesionaria “modificar ao seu gusto o perímetro a restaurar deixando fóra as zonas que non lle interesan”.

Y termina alertando de que no se hace constar otro de los alicientes ecológicos de la zona: la laguna y su ecosistema, habilitando a una empresa para “baleirala sen un plan de contención e protección das especies existentes, matando inmediatamente miles de peixes e anfibios”, y propiciando que los carpines invadan el Río Tinto desde Teo al Sar.