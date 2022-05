Consiguen excelencia las aguas de 143 zonas de baño en la comarca

La Consellería de Sanidade hizo pública la clasificación sanitaria de las zonas de baño de agua dulce y salada de Galicia. Y, a lo largo de los 29,5 kilómetros de arenales con los que cuenta el litoral de Área de Santiago, son un total de 143 las que obtuvieron la máxima valoración (excelente), repartidas entre 22 concellos costeros y otros 9 del interior correspondientes a entornos fluviales.

Los tres municipios que lideran este prestigioso ranquin son los de Muros (con 21 zonas de baño de aguas excelentes), Porto do Son, con 18, y Ribeira con 17. Completan la lista Carnota (11); Boiro (9); Camariñas (7); Muxía y A Pobra con 6; Ponteceso, Laxe y Carballo con 5; Fisterra y Corcubión con 4; Rianxo (3); Cee, Laracha, Malpica, Noia y O Pino, con 2; y Ames, Cabana, Dumbría, Mazaricos, Melide, Outes, Rois, Trazo, Catoira, A Estrada, Lalín y Vila de Cruces, con una en cada caso.

Aprueban igualmente, pero con inferior nota (con la calificación de buena) las de Camelle (Camariñas), Río Rois-Seira (Rois), área recreativa A Carixa (Vila de Cruces), río Tambre-Chazo-Chaián (Trazo), río Tambre-Pino-A Torreira Esquerda (O Pino) y Porto Pousada (A Estrada). Pero hay dos zonas de baño del ámbito de Área de Santiago que suspenden en cuanto a la calidad de sus aguas: obtienen la clasificación de insuficiente las de Lires (Cee) y río Furelos (Melide). Y otras cinco no sólo obtienen un suspenso, sino que se mantiene en ellas la prohibición del baño. Se trata de las de Area da Vila (Camariñas) y A Concha (Cee), que la arrastran desde 2016; la de Testal-Taramancos (Noia), desde 2017; y las de A Virxe do Camiño (Muros) y río Tambre-Nináns (Brión) desde el año 2020.

FILTRACIONES “PUNTUALES”. En el caso de Brión, según informaron desde el ejecutivo local, los técnicos municipales consideran que en Nináns hay “filtraciones puntuales” procedentes de alguna explotación próxima al cauce fluvial. El Concello asegura que no se trata de vertidos al río, sino que “está máis relacionado ca auga da choiva que chega a el” y que “dependendo da época do ano na que se fagan as analíticas, dará un resultado ou outro”.

En cuanto a Camariñas y Cee, en ambos casos es por superar los índices de contaminación por aguas residuales. En Cee está en marcha un proyecto de renovación de la red de saneamiento con una inversión de más de ocho millones de euros, que se ejecutará en varias fases, y en Camariñas, el pasado año se llevaron a cabo dos obras de mejora en el saneamiento para solucionar los vertidos al mar que se estaban produciendo en Area da Vila.

deficiencias subsanadas. De esta lista negra salen este año la zona de baño de Peralto, en Boiro (después de que el Concello eliminase un vertido) y la de Lires, en Cee, donde también se subsanaron las deficiencias de la depuradora. Además, en el caso boirense se realizó en los últimos años un cambio en la gestión de los pozos de bombeo. En la actualidad se hace diariamente una limpieza de los pozos y del sistema de alcantarillado, y se amplió la renovación de las bombas para reducir el consumo eléctrico y lograr una mayor eficiencia.

