Constituída en Carballo a Fundación Manuel Facal

CARBALLO. O 11 de agosto constituíuse a Fundación Manuel Facal, que ten como obxectivo a conservación, promoción e difusión da obra do artista carballés, así como da arte contemporánea en xeral. O Padroado está presidido polo propio Manuel Facal, mentres que como vicepresidente figura Evencio Ferrero, alcalde de Carballo, e como secretario, Jorge Mareque Facal. Nas vindeiras semanas sumaranse ao mesmo diferentes colaboradores e personalidades do mundo da arte que conformarán o Consello Asesor da Fundación, que terá a súa sede permanente nun edificio que será rehabilitado como Museo Manuel Facal e que albergará boa parte da obra do artista: pinturas, gravados e esculturas.

Pretende ser un espazo vital, que amosará ao público o legado dun dos artistas galegos máis representativos da súa xeración. A súa obra está presente en importantes coleccións de España, EE.UU., Francia, Alemaña, Venezuela, Porto Rico, Brasil, Arxentina, Bélxica, Noruega, Portugal e Holanda.

Entre as actividades que desenvolverá a Fundación destacan a edición de publicacións, exposicións, congresos e ciclos de conferencias sobre arte contemporánea, que converterán a Carballo nun referente da arte contemporánea actual. Agarda contar co apoio de institucións públicas como o Concello de Carballo, a Deputación da Coruña e a Xunta de Galicia, así como de empresas privadas, para a creación deste novo espazo museístico, no que os visitantes poderán para atopar obras de Manuel Facal de diferentes épocas, que forman parte da extraordinaria colección privada do artista.