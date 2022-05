Construíndo futuro co obradoiro de Camariñas, Muxía e Vimianzo

Vimianzo. Os 20 alumnos e alumnas do Obradoiro Dual de Emprego Construíndo futuro, que desenvolven os concellos de Camariñas, Muxía e Vimianzo, avanzan na aprendizaxe con prácticas nos sectores forestal e da construción. O alumnado de pavimentos e albanelería de urbanización acondicionou un miradorio no Barrio de Corea e habilitou unha zona axardinada en Camariñas. Continuarán as súas actuacións na escola de Subeiro, no pavillón de Baíñas e no ximnasio de Vimianzo.

Pola súa banda, os da especialidade de montes fixeron unha limpeza exhaustiva na zona do Cotro e na praia da Area da Vila, en Camariñas; acondicionaron unha zona verde na escola de Caberta e realizaron labores de mantemento en Quintáns, en Muxía; e fixeron limpezas en Padreiro, Grixoa, Castrelo e o parque empresarial de Vimianzo.

O obradoiro, que foi subvencionado pola Consellería de Emprego con 346.946 €, rematará o 28 de xullo. M. L.