... “Construiría una piscina cubierta y más parques”

Residente en O Milladoiro, casado y con dos hijos, ¿qué tres cosas haría en favor de los vecinos?

Pues mira, por ejemplo me gustaría que hubiese una piscina cubierta, que en Bertamiráns la hay pero en O Milladoiro no. En segundo lugar mejoraría el tema de las zonas verdes porque son muy escasas y no hay sitios por donde ir a pasear y, por último, construiría más zonas destinadas al juego infantil, que hay unas cuantas pero podría haber más. Tipo parques, columpios, toboganes...

¿Qué es lo mejor de vivir en el concello de Ames?

Lo que más me gusta de vivir aquí quizás puede ser que tenemos todo tipo de servicios y estamos al lado de Santiago. Entonces se puede decir que tenemos la proximidad de la ciudad pero con la tranquilidad y los servicios básicos sin necesidad de tener que ir al centro.

¿Y lo que peor lleva?

Lo que menos me gusta de O Milladoiro, quizás sea... la verdad es que ahí me pillas pero quizás y por decir algo podría ser algún caso de seguridad ciudadana o cosas de ese estilo, por lo que mejoraría un poco ese aspecto poniendo un poco más de control. Por el resto estoy muy contento aquí en O Milladoiro y quitando estas cosillas me gusta mucho todo lo que conlleva residir en esta ciudad.