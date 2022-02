Continúa o problema do transporte en Outes

A deputada socialista Noa Díaz acusou este xoves ao Partido Popular de abandonar aos estudantes de Outes e Muros que levan meses “sufrindo a discriminación da Xunta para poder acudir aos seus centros educativos en transporte público”.

Fíxoo despois de que o PP votase en contra dunha proposición non de Lei do PSdeG na que, recollendo as demandas da veciñanza e dos grupos municipais socialistas destes concellos, reclamábase que todo o alumnado teña un servizo de transporte público axeitado ao horario lectivo. “Deste modo, buscábase que puidesen acudir ao instituto e regresar á súa vivenda ao remate da súa xornada e, ao mesmo tempo, beneficiarse das viaxes gratuítas da Tarxeta Xente Nova”, sinalan.

Unha situación coa que “o PP deixa na estacada”, por exemplo, “a 13 estudantes de Outes e as súas familias, que teñen que pagar 55 euros cada mes polo seu abandono”, lamentou a socialista.

Noa Díaz lembrou que a vertebración axeitada do territorio que asegure a equidade no acceso aos servizos públicos “debera ser unha obriga de calquera administración” para que non existan discriminacións en función do lugar onde se habite. Porén, a deputada socialista reclamou que se busque unha solución a esta problemática.