Contos, boa música e conferencias no Mes da Fundación Fernando Blanco

Un ano mais a Fundación Fernando Blanco de Lema de Cee, coa colaboración da Deputación da Coruña, celebrará durante o mes de outubro o Programa Educativo Cultural O Mes da Fundación, con actividades para tódolos niveis educativos dos colexios e para o público en xeral.

As actividades abertas a toda a veciñanza e visitantes comezará o sábado 9 de outubro coa conferencia Cousas que agradecerías para saber afrontalo reto educativo, a cargo do psicólogo Daniel Novoa. A cita é ás 20.30 horas no auditorio da Casa da Cultura. No mesmo escenario e hora, o día 16 será o turno dos psicólogos Juan Carlos Permuy e Belén Montesa, quenes disertarán sobre Mindfulness e regulación emocional.

Á semana seguinte, o día 23, o actor Avelino González traerá os seus Contos que foron chistes, e o día 30, o música Xavier Díaz ofrecerá o concerto comentado Música e emoción. Dúas pólas da mesma árbore. As dúas citadas comezarán ás 20.30 horas na Casa da Cultura.

En canto á programación para centros escolares, arrincará o día 19 coa contada interactiva Noa no espello a cargo de Sabela Gago. Participará o alumnado de Infantil, 1º e 2º Primaria da E.E.I. Pereiriña, C.E.I.P. A Igrexa de Brens, C.E.I.P. Eugenio López e do C.P.R. Manuela Rial. O día 21, Raquel Queizás presentará os relatos de misterio e terror Caso Pechado aos alumnos e alumnas de 5º e 6º de Primaria do C.E.I.P. Eugenio López. Pola súa banda, os estudantes de Bacharelato do IES Fernando Blanco asistirán o día 22 a unha conferencia do psicólogo Daniel Novoa que levará por título Perdela razón polas formas.

Felipe Díaz ‘Caxoto’ pasará por Cee o día 27 para presentar Contos de medo que deixan durmir. Á función asistirán os nenos e nenas de 3º e 4º de Primaria do C.P.R. Manuela Rial. O Mes da Fundación pecharase o día 29 coa conferencia Mindfulness e regulación emocional que impartirán Juan Carlos Permuy e Belén Montesa para o alumnado de Secundaria do IES Agra de Raíces.

O programa naceu no ano 2013 coa finalidade de celebrar o mes de outubro de maneira diferente, pois este mes ten para a Fundación Fernando Blanco, e para Cee, un simbolismo especial polo feito de que nel producíronse dous acontecementos históricos que marcarían o devir da vila: en 1796 nacía Fernando Blanco de Lema, e en 1886 inaugurábase o instituto que leva o seu nome. neste 2021, celebran o 225 aniversario do nacemento do mecenas ceense e os 135 da inauguración dun dos centros educativos de referencia na Costa da Morte.

O Mes da Fundación reuniu a figuras de primeira orde nos seus respectivos ámbitos profesionais, e nel sempre ten cabida a música e o teatro por seren estas dúas manifestacións artísticas as grandes herdanzas culturais que a fundación sementou na vila da Xunqueira e que, aínda hoxe, seguen a ser sinais de identidade do pobo.

Dadas as circunstancias sanitarias o aforo do auditorio da Casa da Cultura estará limitado, sendo preciso a reserva previa de butaca, ben de xeito presencial no Museo Fernando Blanco ou ben chamando ao teléfono 981 747221.