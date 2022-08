Contratan a un desbrozador por el mal estado de las vías en Tarrío

“Finalmente os operarios municipais apareceron a finais de semana, pero antes tivemos que contratar a unha persoa para que desbrozase os marxes da vía de acceso a tres casas polo estado da maleza, de medio metro de alto”. Este es el testimonio de un residente en la localidad de Tarrío, cabreado por tener que gastar su dinero para adecentar la carretera y que, asegura, refleja el malestar “da maioría dos veciños” por el estado de esta aldea de Ames.

Según su testimonio, las demandas ante el Concello han sido continuas en los últimos años, “pero dinnos que hai que agardar polo noso turno para que despexen as beirarrúas, e aquí o problema vai máis aló, e afecta tamén as cunetas das estradas e as árbores e matoxos que invaden a vía pública”, dificultando el tránsito de los peatones. Reconoce, de igual forma, que en las últimas jornadas también vieron alguna máquina trabajando en los arcenes, “pero non hai dereito a que non veñan ata mediados de agosto, cando os medios motorizados e humanos deberían repasar a zona polo menos unha vez cada mes”, reclama.

El problema, afirma, se ha agravado “nos últimos tres anos”, y cree que ni él ni los otros 130 vecinos que residen en esta localidad deberían suplir la labor de la Administración. También critica las múltiples llamadas que ha efectuado durante este lapso sin obtener demasiado éxito.