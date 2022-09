Contratan o mantemento das zonas verdes na Laracha que equivalen a 9 campos de fútbol

A xunta de goberno do Concello da Laracha acordou adxudicar na súa última sesión o novo contrato para a prestación do servizo de mantemento das zonas verdes públicas e xardineiras de titularidade municipal á empresa larachesa Manuel Amado Souto, por dous anos prorrogables e máis de 440.000 €. Foi a que presentou a oferta máis favorable entre os cinco licitadores, segundo os criterios valorados pola mesa, relacionados co aumento de persoal durante a época estival e a proposta económica.

A finalidade deste contrato é a conservación da vexetación das principais áreas recreativas e de descanso das parroquias, así como das prazas, xardíns e parques públicos, paseos fluviais e marítimo e entornos de edificios, instalacións e equipamentos de titularidade municipal.

Os servizos que comprende o contrato son a continua conservación en bo estado, o coidado das especies vexetais, a poda das árbores na época máis conveniente e o mantemento dos sistemas de rego automático, lembran.

E teñen como marco de execución os seguintes espazos públicos. En Torás, prazas do Concello, Maximino Canedo, O Recreo, da Cultura, Olonne sur Mer, Anselmo Graíño (igrexa parroquial) e piscina; área recreativa de Gabenlle e o seu entorno, sendas peonís da AC-552 e da vía A Cheda-Gabenlle; IES Agra de Leborís, CEIP Otero Pedrayo e escola infantil da Laracha; aparcamentos públicos de vehículos, nova zona deportiva xunto ao IES Agra de Leborís e área de recreo canino. Xa en Lestón, ocuparanse do recinto feiral de Paiosaco, xardín xunto ao centro sociocultural, praza do Cruceiro, campo de fútbol A Porta Santa, senda peonil da AC-552 e aparcamentos públicos.

CAIÓN. En Caión coidarán o paseo marítimo ao completo, aparcamentos xunto á praia, noiros da praza Eduardo Vila Fano e próximos ao porto, praza da Ribeira, entorno do colexio e intersección das rúas Méndez Núñez e Campo da Insua, mentres que en Cabovilaño faranse cargo da urbanización Monte Claro e áreas de descanso de O Regado e O Vilar. Traballarán, igualmente, no entorno do Museo dos Muíños de Golmar e no igrexario e do cemiterio de Lemaio.

Respecto de Montemaior: manterán o igrexario (praza e entorno da escola) e Cumiáns (escola e pista polideportiva). Soandres terá garantido o bo estado do entorno do mosteiro; en Lendo, do entorno do centro sociocultural; da praza da Areosa en Vilaño; a praza no entorno da igrexa e aparcamento de Soutullo e, no que atinxe ao parque empresarial, manterán a glorieta e senda peonil de acceso e entorno do viveiro de empresas e da nave do centro de emerxencias municipal.

En total, todos estes espazos públicos suman unha superficie de 85.108 m2 (igual que nove campos de fútbol) e tamén se inclúe, por primeira vez, a conservación das corenta e sete xardineiras que están colocadas nos núcleos urbanos, contemplándose a posibilidade de incrementar esa cifra. Este contrato ten unha duración de dous anos prorrogables por outros dous máis, e financia o Concello.