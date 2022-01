Convocada unha nova edición do premio de poesía Rosalía do Castro

O Concello de Padrón ven de convocar a oitava edición do Certame Poético Rosalía de Castro. As obras, que deberán ser inéditas, poden presentarse desde hoxe, 3 de xaneiro, ao 15 de marzo. A temática será de libre elección, así como a forma poética elixida, cunha extensión mínima de 400 versos, según consta nas bases do premio.

En canto a dotación, o premio, único e indivisíbel, consiste en 1.500 euros e un diploma acreditativo.

Así mesmo, a obra premiada será publicada na colección de Poesía Rosalía de Castro do Concello de Padrón.

PRESENTACIÓN. Segundo explican os promotores do certame poético, os traballos deberán enviarse por quintuplicado baixo o sistema de plica ao Concello de Padrón (rúa Longa 27. 15.900 Padrón), indicando no sobre: VIII Premio de Poesía Rosalía de Castro, o título da obra, o seu lema e o pseudónimo da persoa autora.

Ademáis, no interior do sobre incluirase unha copia do DNI, enderezo, teléfono de contacto, correo electrónico, un breve CV e unha declaración de que a obra é inédita e non foi premiada en ningún outro certame.

En canto os responsables de elexir a obra gañadora, o xurado estará presidido polo alcalde de Padrón, Antonio Fernández Angueira, e formarán parte del, tamén, a concelleira de Cultura, Lorena Couso, e cinco persoas de recoñecido prestixio no ámbito literatura galega, a comunicación e/ou eido cultural, que serán nomeadas por resolución do rexedor.

A súa decisión será dada a coñecer antes do vindeiro día 17 de maio de 2022 e o premio será entregado no mes de maio nun acto que se dará a coñecer no seu momento.

Indicar que a escritora Guadalupe Gómez Arto, natural o municipio coruñés de Curtis, foi a gañadora da edición do ano pasado pola súa obra No encanto do aire, do que o xurado valorou que se “trataba dun poemario que, partindo das rúas de Compostela percorre o país con mirada silenciosa, por veces desolada, axudada polas pegadas da nosa tradición, historia e literatura”.

Unha elección que o xurado o premio realizou tras varias votacións entre os dezaseis traballos presentados nesta edición. Lupe Gómez, nada en Fisteus (Curtis) en 1972, é unha poeta e xornalista galega.