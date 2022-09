Convocan unha concentración polas demoras do bus na Baña

As demoras e deficiencias do transporte escolar para o CPI da Baña acaban de mobilizar ás familias, que convocan unha concentración este venres diante do centro, ás 14.00 horas. E pola súa banda, desde Mobilidade aseguran que están en “permanente contacto” coa concesionaria Monbus para solventar as incidencias que se están a dar.

Así, a Asociación de Familias do Alumnado, AFA Avania, lembra que a situación mellorou nalgúns aspectos nestes días, como na substitución por buses máis modernos, pero teñen claro que “quedan varios frentes ós que non lle deron solución, e os nosos nenos e nenas seguen a sufrir retrasos nas chegadas e rutas moi longas que condicionan o seu día a día”.

Afirman que non piden nada que non se lles prometera, polo que esixen á concesionaria “a implementación das rutas deseñadas polas familias e o centro, en beneficio de todos e todas, e tamén esiximos unha mellora nos tempos das rutas para que os chóferes e coidadoras non veñan sufrindo as presións por non chegar á seguinte escola, e non poñan así en risco as nosas crianzas”, explicaban.

E, do mesmo xeito, agardan que se manteñan no tempo as melloras que xa se acadaron, “e non sexa un oasis temporal pola presión mediática que nestes días exerceu esta AFA nos medios de comunicación”, rematan.

Dende a Consellería de Mobilidade respostan a estas demandas, deixando claro que “durante o curso escolar 2021-2022, a Xunta recibiu varias comunicacións do CPI de San Vicente da Baña e das familias por algunha incidencia na prestación dos servizos integrados”, polo que mantiveron reunións coa empresa operadora e coa dirección do centro, ás que asistiron tamén representantes dos pais.

“Estas xuntanzas de traballo abordaron a posibilidade de introducir axustes na configuración dos servizos para mellorar o deseño das rutas que atenden o centro educativo e garantir o desenvolvemento normal e a puntualidade” neste ano lectivo, aínda que están pendentes “de que o operador tramite o expediente de modificación correspondente”. Tamén garanten que cada escolar ten “reserva de praza na parada asignada”, e que están vixiantes “para tratar de resolver con axilidade” os desaxustes.