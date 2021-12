Cordeiro gana en seguridad con una senda que vertebra la zona

no está galicia preparada para pasear en el rural. Carreteras estrechas, sin arcenes, sin iluminación... Los peatones se enfrentan a esas fieras llamadas vehículos que muchas veces no respetan nada ni a nadie. Y ya se sabe que en este tipo de luchas siempre lleva las de perder el más débil. Pero la Xunta quiere darle armas en forma de sendas peatonales a quien juega en inferioridad. En esa zona los coches no tienen cabida, no pueden invadir ese espacio. Es por ello que con esa gran baza la seguridad vial para el peatón gana muchísimos enteros. La pelea por acabar con esos atropellos indiscriminados que golpearon a cientos de familias en esta nuestra Galicia tiene ahora un aliado fundamental. La victoria contra los atropellos parece estar más cerca.