Corenta anos de cine e de Ambar

O Teatro Elma da Pobra do Caramiñal acolleu este venres a presentación do calendario solidario da asociación de persoas con diversidade funcional Ambar, protagonizado por un nutrido grupo de usuarios e usuarias da entidade que posaron para o fotógrafo Pichero recreando os carteis de doce películas.

E, como o colectivo cumpre o vindeiro ano catro décadas, elixiron doce películas que se estrearon na gran pantalla nos mesmos anos nos que Ambar foi acadando logros ou marcando fitos no eido asistencial.

Así, xaneiro (correspondente á película La colmena) lembra o nacemento da entidade en 1982; febreiro (El año de las luces), a elaboración do primeiro censo de persoas con diversidade funcional que precisaban atención de Ambar en Barbanza, en 1986; marzo (La casa de Bernarda Alba), a campaña de sensibilización para a eliminación de barreiras e acceso a todos os servizos en igualdade de condicións, feita en 1987; abril (Cómo ser infeliz y disfrutarlo), a creación do servizo de transporte adaptado en 1994; maio (Libertarias), o programa de alfabetización comarcal para persoas con diversidade funcional, en 1996; xuño (Princesas), a creación do certame de curtas Nada sobre nós sen nós, en 2005; xullo (Un franco 14 pesetas), o inicio da formación en asistencia persoal, en 2006; agosto (Abrígate), o primeiro programa que se fixo en Galicia sobre vela adaptada, en 2007; setembro (Fuera de carta), a apertura do centro de recursos do colectivo en Ribeira, en 2008; outubro (Los fenómenos), a posta en marcha dunha vivenda tutelada, en 2014; novembro (Si yo fuera rico), a implantación do programa de emprego inclusivo Igor, en 2019; e decembro (La trinchera infinita), o plan de educación inclusiva Edudiversa, en 2020.

Os calendarios de parede custan sete euros e os de mesa, tres.

Ó acto asistiron a presidenta de Ambar, Milagros Rey, e a edil de Servizos Sociais, Amparo Cerecedo.