Coristanco premia as boas prácticas que embelecen os pobos e aldeas do rural

O Concello de Coristanco vén de convocar o Premio Contorna e Harmonía, unha iniciativa que ten como obxecto contribuír á concienciación veciñal sobre a beleza dos pobos e aldeas que conforman o rural, entendidas como elementos integradores da paisaxe, coidado e mantemento de todos os elementos, construtivos ou de configuración natural, que integran as súas propiedades, “en canto proxectan unha imaxe colectiva de estima por aqueles valores estéticos que mellor nos definen e representan”, afirman.

Poderá participar, directamente ou a proposta de terceiros, calquera persoa física, estea ou non empadroada en Coristanco, sempre e cando a súa actuación ou actuacións, presuntamente encadrables nas bases, fosen levadas a cabo sobre construcións, fincas, ou herdades comprendidas dentro do termo municipal. Tamén poderán facelo as asociacións de veciños e de nais e pais (Anpas) ou calquera outras entidades locais que non persigan ánimo de lucro, respecto daquelas obras ou actuacións levadas a cabo por estes colectivos sobre elementos de titularidade privada ou veciñal.

As bases do certame foron publicadas o martes no Boletín Oficial da Provincia (BOP) e recollen como actuacións candidatas a premio as construcións ou rehabilitacións de vivendas conforme a tipoloxía tradicional da comarca; tamén as casas novas que destaquen polo seu encaixe e integración harmónica na paisaxe máis próxima; as construcións auxiliares, como muíños, alpendres ou pallotes, hórreos ou pombais; a creación e composición de xardíns e zonas de recreo privadas con especies autóctonas; o cumprimento exemplar do deber de pintado e limpeza de fachadas; ou o emprego de madeiras autóctonas nos peches.

O prazo de presentación de propostas remata o 30 de xuño e hai un premio de 1.000 €.