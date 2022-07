Corme rendeu homenaxe a uns percebes únicos no mundo: os do Roncudo

A vila mariñeira de Corme (Ponteceso) viviu este sábado un deses días sinalados no calendario: a Festa do Percebe do Roncudo, unha xornada que, dende hai trinta anos, rende homenaxe aos que din son “os mellores percebes do mundo”. Da súa calidade e do seu exquisito sabor deron boa conta os centos de comensais chegados desde moi diversos puntos da xeografía galega, e incluso de máis aló.

Como é habitual, en poucas horas, esgotáronse os mil quilos de percebe que a Confraría de Corme puxo sobre a mesa. Uns crustáceos que foron colleitados nos últimos días nas mellores pedras do banco marisqueiro do Roncudo, ás que os percebeiros só baixan polo Nadal e agora no verán para esta festa especial.

Á esperada cita gastronómica sumáronse este ano a directora de Turismo de Galicia, Nava Castro; a secretaria xeral técnica da Consellería do Mar, Silvia Cortiñas; a directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Susana Rodríguez; o presidente da Deputación da Coruña, Valentín González Formoso; e o deputado provincial Bernardo Fernández, entre outros, que estiveron acompañados polo alcalde de Ponteceso, Lois García Carballido.

Formoso saudou ao persoal que traballa na organización desta popular festa gastronómica, na que se exalta “un produto galego único no mundo como é o percebe do Roncudo”, afirmou.

A xornada gastronómica estivo amenizada musicalmente pola Charanga DGT, Judith Cundíns e os dj’s Charlie, Roy, Jossi, Arayse, Marmike, Maiki Rama, Warce, Drew, Iago e a disco móbil Macro Impacto.

Esta popular festa será tamén protagonista o vindeiro domingo, día 10 de xullo, do cupón da ONCE, que estará ilustrado coa figura dun percebeiro. En total está previsto que se distribúan por toda España 5,5 millóns de cupóns.

FESTA DAS CEREIXAS. A de Corme non é a única cita gastronómica da fin de semana na Costa da Morte, pois este sábado comezou tamén a popular Festa das Cereixas de Paiosaco (A Laracha), declarada Festa de Interese Turístico de Galicia.

Na xornada do sábado celebrouse o sétimo Aberto das Cereixas de Billarda, organizado polo Club Billarda Campo da Feira e, pola noite, houbo verbena amenizada polo Grupo Studio e os dj’s Cottón & Yuni.

Este domingo, día 3, celebrarase o día grande, coa tradicional Feira das Cereixas no campo feiral de Paiosaco, á que acuden cada ano numerosos postos de venda desta prezada froita.

Desde o mediodía a escola de samba Malandros amenizará a xornada e, a partir das 19.00 horas, a Asociación Cultural Queiroga, de Paiosaco, ofrecerá un espectáculo de música e baile tradicionais galegos. Pola noite, a partir das 22.00 horas, porase o broche de ouro á Feira das Cereixas 2022 co concerto da artista Guadi Galego.