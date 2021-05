Corrubedo xa ten por fin un plan reitor para a súa xoia ambiental

O Consello da Xunta aprobou este mércores o primeiro Plan Reitor de Usos e Xestión (PRUX) do Parque Natural de Corrubedo (Ribeira), que regulará as actividades e a conservación deste espazo e que prevé un investimento de 6,5 millóns de euros durante a vindeira década. A Dirección Xeral de Patrimonio Natural aceptou total ou parcialmente un 92 % das alegacións.

O plan establece para as súas case 1.000 hectáreas tres zonificacións distintas, reservando unha superficie de preto dun 6% para uso xeral.

Na Zona I de uso limitado (565,43 hectáreas) diferéncianse unha área litoral, que inclúe a duna móbil e os outros hábitats dunares e costeiros, agás a praia; e unha área de lagoas e marismas, onde destacan as lagoas de Carregal e Vixán e os hábitats higrófilos que as envolven e as prolongacións dos mesmos na transición cara as áreas de cultivos. Isto implica que o uso público queda restrinxido ás áreas designadas para paso, observación e fotografía e educación ambiental, e tamén serán autorizables aproveitamentos de recursos mariños e labores tradicionais.

Quedan prohibidas as instalacións, construcións e obras non indispensables para a xestión do parque, o tránsito de animais domésticos (agás os cans de guía e rescate) ou a navegación recreativa, surf e variantes.

A Zona II de uso compatible (374 hectáreas) inclúe as praias comprendidas entre o núcleo de Corrubedo e Punta Corbeiro, e as áreas de paisaxe agraria tradicional e cultivos forestais. Nela prohíbense a construción ou ampliación de edificios; a plantación de especies alóctonas e as talas a matarrasa de frondosas autóctonas; actividades como windsurf, kitesurf e similares (as competicións deberán ser autorizadas polo parque); o uso de maquinaria; e o acceso de animais (agás nos casos previstos na Zona I).

Na Zona III de uso xeral (56,82 hectáreas), naquelas zonas con clasificación de núcleo rural, as actuacións urbanísticas e de dotación de servizos estarán sometidas ás ordenanzas municipais.