Costa da Morte superou o primeiro corte para ser un destino turístico Starlight

Os auditores da Fundación Starlight Aleix Roig e Susana Malón visitaron esta semana o xeodestino Costa da Morte para coñecer o territorio e determinar de xeito xa definitivo se cumpre cos requisitos para ser merecedora do selo Destino Starlight, que avala a excelencia para ser referencia no astroturismo.

Trátase do proxecto máis importante de Costa da Morte Asociación de Turismo (CMAT) para esta anualidade e conta coa cofinanciación da Deputación da Coruña.

Os peritos, nas súas visitas, programadas pola secretaría técnica da CMAT, contaron en todo momento coa colaboración e apoio dos membros da súa xunta directiva, dos concellos e dos empresarios do sector. A candidatura conta, como clave fundamental, co asesoramento científico no eido astronómico dun equipo liderado por Jorge Mira, no que participan expertos como Pablo Canedo e Óscar Blanco, que acompañaron aos auditores.

Coñeceron lugares de especial interés para o astroturismo como a Arca da Piosa, en Zas; o encoro da Fervenza, na zona de Mazaricos e Dumbría; a praia do Rostro, en Fisterra; o cabo Touriñán, en Muxía; o Cemiterio dos Ingleses, en Camariñas; o castro de Borneiro en Cabana de Bergantiños; Punta Nariga, en Malpica; o Espazo Natural de Razo e Baldaio, en Carballo; o dolmen de Dombate e o seu centro de interpretación.

Aproveitaron tamén os itinerarios para coñecer a casa de Eduardo Pondal, en Ponteceso, gozar das vistas do esteiro do río Anllóns e a ría de Corme e Laxe, e vislumbrar as Illas Sisargas e a vila de Caión, ademais doutros lugares emblemáticos do territorio, como o Camiño de Fisterra e Muxía, O Pindo, Olveiroa, o faro de Fisterra, o miradoiro e a fervenza do Ézaro, Corcubión e Lires.

Os representantes dos concellos da Costa da Morte, encabezados en moitos casos polos seus alcaldes e alcaldesas, e os empresarios, emprendedores e líderes das asociacións do sector turístico participaron nunha xornada celebrada na casa da cultura de Vimianzo e na que estiveron presentes os membros da Fundación Starlight que visitaron Costa da Morte.

As Administracións locais e os representantes da iniciativa privada turística fixeron fincapé na proposta das novas actividades no xeodestino vinculadas ao turismo das estrelas, e aproveitaron para realizar consultas sobre como incorporar paulatinamente medidas que reduzan a contaminación luminosa e protexan, así, a calidade dos ceos nocturnos.

Os auditores ofreceron unha visión construtiva do proxecto Destino Startlight e brindáronse a prestar asesoramento especializado en estratexia de astroturismo e alumeado exterior para a protección do ceo nocturno. A presidenta da CMAT, Mónica Rodríguez, destacou a implicación de todos os concellos que integran a asociación turística e tamén fixo referencia á iniciativa privada. “Agradezo o compromiso demostrado polas administracións locais e polo empresariado neste proxecto que é de todos”.

Os 16 concellos que aprobaron en pleno a súa adhesión á Declaración sobre la Defensa del Cielo Nocturno y el Derecho a la Luz de las Estrellas, e ao proxecto de Costa da Morte Destino Starlight superaron xa un primeiro corte na carreira para obter o selo Destino Turístico Starlight.

Agora falta saber se o xeodestino superará a proba definitiva. Costa da Morte Asociación Turística confía en coñecer o resultado da auditoría e, en consecuencia, se xa ten a luz verde para ser Destino Turístico Starlight, antes de que remate 2022.

A auditora Susana Malón, pola súa banda, destacou o traballo de planificación da auditoría realizado pola CMAT. “Queremos felicitar á CMAT e aos concellos todos os esforzos evidentes realizados para planificar esta visita, sen dúbida trátase duns dos traballos de organización e acompañamento máis coidados e exhaustivos que temos vivido coma auditores Starlight”.

Ao seu xuízo, Costa da Morte “ten moitas posibilidades de obter o certificado”, ainda que indicou a importancia e relevancia que, no caso de ser recoñecida co visto bo ao selo de excelencia astroturísica, tería unha segunda auditoría prevista para dentro de catro anos na que se deben contar con claras evidencias de mellora e evolución.

“Nese momento avaliaríase a implicación de todo o territorio a través da implantación das novas medidas para combater a contaminación lumínica e protexer o ceo nocturno así como as actividades deseñadas e programadas para fomentar e potenciar o astroturismo”, concluíu.