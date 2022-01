Costa da Morte, un destino de fe, artesanía e patrimonio

Camariñas, Cee, Muxía e Vimianzo foron protagonistas este xoves na capital de España e aproveitaron o marco de Fitur para dar a coñecer os seus atractivos e propostas para este 2022, nun acto presidido pola ministra de Turismo, Reyes Maroto.

O Concello de Camariñas presentou a XXXI Mostra do Encaixe, que se celebrará do 13 ao 17 de abril e que coa pregunta E ti, encaixas no paraíso? convida a coñecer o municipio pola súa riqueza e patrimonio máis aló da artesanía.

A edición na que se recuperarán as datas tradicionais de Semana Santa, fai unha aposta por unir a tradición milenaria do encaixe, que a día de hoxe se sitúa na vangarda da moda, coa natureza, fermosa e impoñente, da que se pode desfrutar en Camariñas.

Na presentación, realizada no stand de Tourespaña, deuse a coñecer por primeira vez o vídeo promocional, no que se fai un percorrido desde a Virxe do Monte ata a duna rampante de Monte Branco, imaxe do cartel. A alcaldesa, Sandra Insua, sinalou que “Camariñas está feita de encaixe, iso é indubidable, pero tamén está feita de mar e de terra. Nós cremos que aquí está o paraíso e queremos convencervos diso”.

Para contribuír á difusión da cita, do 17 ao 23 de xaneiro proxectarase nas grandes pantallas dixitais de Callao, en plena Gran Vía de Madrid, o vídeo promocional.

Pola súa banda, Cee deu a coñecer o Ano Xubilar da Virxe da Xunqueira, que comezará o 1 de maio e rematará coa coronación canónica da santa. No acto, que estivo presidido pola alcaldesa, Margarita Lamela e o párroco Desiré Kouakou, presentouse un vídeo promocional que explica a milagrosa aparición da Virxe da Xunqueira e o crecemento da vila ceense. Tamén repartirán 1.000 dípticos e 200 bolsas co logotipo e un debuxo da fachada da igrexa parroquial de Cee.

Margarita Lamela lembrou que Cee é un referente “educativo, sanitario, cultural, comercial, turístico e deportivo” e subliñou que o Ano Xubilar “permitirá coñecer o valor dun patrimonio cultural e histórico-artístico atesourado ao longo dos séculos”. Nos últimos trescentos anos, engadiu, “a Virxe da Xunqueira foi o elemento cohesionador da comunidade ceense”. Dado que o Ano Xubilar compartirá parte do tempo co Xacobeo Compostelano, a rexedora sinalou que “é unha gran oportunidade para coñecer mellor este territorio máxico que é a Costa da Morte, e tamén Cee e as súas xentes, a cultura, o patrimonio, as paisaxes incomparables e, por suposto, a súa excelente oferta gastronómica”.

Lembrou ademais que Cee “é a primeira ventá ao mar no Camiño a Fisterra e Muxía, unha vista ao litoral que abre ante os nosos ollos unha excepcional panorámica”. Unha ruta que pasa polo casco histórico ceense, onde se atopa o santuario da Virxe da Xunqueira”. O peregrino, engadiu, toma contacto tamén coa “esencia do noso pobo en Santiago de Compostela da man do ilustre arquitecto ceense Domingo Antonio de Andrade”.

A capital de Soneira tamén foi protagonista en Fitur. O Concello presentou a campaña Vimianzo a pé. A pé de ti, coa que se pretende poñer en valor as potencialidades do municipio a través das diversas rutas de sendeirismo e recunchos de todas as súas parroquias para ser coñecidos camiñando.

A alcaldesa, Mónica Rodríguez, fixo fincapé en que “o que vimos presentar aquí é a rúbrica dun extenso e pormenorizado traballo de moitos meses, de investigación, de preservación e de posta en valor de moitos lugares senlleiros do noso municipio”.

A través dunha proxección de vídeo con imaxes dos lugares significativos das catorce parroquias, desde o goberno local queren dar a coñecer as posibilidades que ten o municipio para ser descubertas tan só cunhas zapatillas deportivas e deixándose guiar polas xeolocalizacións.

A rexedora subliñou que “Vimianzo é o municipio de entrada á Costa da Morte. E como esa porta, queremos amosar a nosa mellor cara”. Tamén quixo reivindicar “o valor das nosas xentes e do noso territorio”. No acto promocional tamén tivo oco o XXV Asalto o Castelo de Vimianzo, que se celebrará no mes de xullo.

E dende a vila da Barca levaron a Fitur Muxía, un municipio de sesasións, unha proposta de cultura, tradicións e as atractivas características da fala dos muxiáns e muxianas. Unha novidosa iniciativa que consta dun código QR, a través do cal o público pode escoitar diversos sons que evocan o sentir do municipio e das súas xentes. Deste xeito, pode escoitarse o latexo producido desde fai moitos anos pola Pedra de Abalar cando os romeiros a abalaban, gozar dos sons da danza de espadas típica de Quintáns ou sentir a emoción co berro Viva a virxe da Barca, o día grande da romaría, entre moitos outros.

O alcalde Iago Toba, puxo en escena esta orixinal iniciativa que espera levar a cultura, as tradicións e sentimento muxián ao redor de todo o mundo. “É unha mostra do que somos, das nosas raíces, da nosa cultura e das atractivas características da nosa fala que nos fan persoas únicas”, concluíu.