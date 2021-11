Critican el estrechamiento de la calzada por la senda de Teo

José Manuel Guerra, portavoz del Partido Popular de Teo, solicita al mandatario local “que intente arranxar como sexa a chapuza das obras da senda peonil e ciclista do sur e centro do concello, da que é responsable a exedil de Urbanismo socialista Uxía Lemus”, asegurando que en algunos tramos no pueden circular dos coches a la vez.

El edil popular explica que la construcción de esa nueva vía supuso un estrechamiento de la calzada que “nalgúns puntos acada ata un metro de anchura, de tal xeito que hai treitos nos que non collen dous vehículos ao mesmo tempo, un por cada sentido, e un deles ten que montar na beirarrúa ou pisar a beiravía para poder pasar”.

Recuerda, asimismo, que la defenestrada primera teniente de alcalde, junto a sus tres concejales también separados del ejecutivo local, “comprometérase hai xa seis anos a ensanchar a calzada para facer esa senda, pero a realidade é que a estreitaron, invadindo por completo as beiravías e mesmo superando a liña que as delimita”.

A juicio de Guerra, “esa actuación é incualificable, porque ademais do perigo que supón, está ocasionando moitos problemas para circular aos nosos veciños e ao resto de condutores que transitan cos seus vehículos polo municipio”. “O goberno local –continúa– vai camiño de bater unha lamentable marca nas estradas do noso municipio: primeiro foron os badéns colocados de xeito indiscriminado, sen criterio, nin planificación, nin medidas regulamentarias, e despois chegou este despropósito”.

Desde la oposición consideran como “moi grave” lo sucedido, al tratarse de una senda que tendrá en total unos 13 kilómetros de longitud, y las obras suponen una inversión que ronda los tres millones de euros, financiados por fondos europeos Feder y por una línea de ayuda del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de Energía del Ministerio para la Transición Ecológica.