Critican la demora en mejorar el firme en O Paramuíño y Ventín

··· Sobre la justificación de la demora en mejorar los viales interiores tanto en O Paramuíño como en Ventín, hay que recordar que en la información del pleno del pasado 29 de septiembre que divulgó el ejecutivo local se cita que habrá un suplemento extra de fondos... pero sólo para el “acceso” a estas dos localidades y por algo más de 40.000 euros, tal como se remitió por escrito.

··· Unos días antes, el PP solicitó datos a este respecto en la comisión informativa local del 23 de septiembre, pero afirman que no les dieron respuesta porque no había representantes de Obras. Además, en la actuación sin acabar en Paramuíño aseguran que los pagos de certificaciones “están siendo ordenados por el alcalde, solventando los reparos de la Intervención municipal, a pesar de que las obras se encuentran fuera de plazo y no consta expediente de imposición de penalidades”.

··· Terminan los populares augurando una “Navidad en obras”, por lo menos en el caso de Ventín.