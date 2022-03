Critican la falta de seguridad en Teo al estrecharse las vías

Miembros del Partido Popular de Teo, con su portavoz José Manuel Guerra al frente, visitaron varias de las zonas afectadas por el estrechamiento de la calzada derivado de las obras de construcción de las nuevas sendas peatonales y ciclistas a lo largo del municipio, recogiendo la “crecente indignación” de los vecinos y afectados.

Así, los ediles del PP pudieron comprobar in situ como en algunos trechos – ejemplo, el de la recta que une las parroquias de Bamonde, Vilariño y Oza, (en la imagen) es “materialmente imposible o paso dun vehículo en cada sentido sen montar por riba da senda peonil, pisar a beiravía ou saírse da calzada”, aseguraban a este diario.

Guerra recuerda que el PP ya advirtió desde el primero momento que el proyecto de la exedil de Urbanismo, la socialista Uxía Lemus, iba a desembocar en esta situación pese a que había prometido “hai seis anos” ensanchar las calzadas. Por ello, culpa tanto a Lemus por desarrollarlo a pesar de de las advertencias, como al alcalde, Rafael Sisto, por mantenerlo tras el cese de la concejala socialista.

El portavoz popular concuerda con el sentir de los lugareños de las zonas afectadas en que, lo más grave de todo, es que estas obras de las sendas peatonales y ciclistas suponen en torno a tres millones de euros de gasto para, finalmente, “empeorar a seguridade vial en moitos puntos do Concello e estreitar aínda máis unhas estradas que xa de por si eran moi estreitas”.

Ya a finales del año pasado, desde el PP de Teo reiterarion su solicitud para que el Concello deshiciera esta “chapuza e despropósito” en el sur y centro del término municipal, ya que “nalgúns casos o estreitamento acada ata un metro de anchura, facendo desaparecer as beiravías e poñendo, polo tanto, en risco aos condutores”.

“Falamos dunha senda”, concluye Guerra, “de arredor de trece quilómetros de lonxitude, unhas obras financiadas por fondos europeos Feder e por unha liña de axuda do Instituto para a Diversificación e Aforro de Enerxía do Ministerio de Transición Ecolóxica do Goberno”. Curiosamente, la noticia parece coincidir con la ocurrencia que en su día tuvo el exconcejal Francos para sembrar tanto curvas y cambios de rasante con badenes de diversa altura que siguen siendo ejemplo negativo en otros concellos.