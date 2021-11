Critican que el Estado no reserve ni un euro para humanizar O Milladoiro

La oposición popular de Ames cuestiona el proyecto de humanización de la travesía de O Milladoiro, la avenida Rosalía de Castro, tras comprobar que el vial, de titularidad nacional, no cuenta ni con un euro en los Presupuestos del Estado para 2022. Así, y tras calificar de “vende burras” al regidor, y criticar duramente que el anteproyecto se divulgara antes de que la oposición lo conociera, destacan que se trata de la forma que tiene el PSOE de “vender su mercancía” con la mira puesta en la próximas elecciones.

Los populares reseñan que el pasado 21 de diciembre del 2020 el tripartito encargaba, por 13.794 euros, la realización de un anteproyecto de propuesta de humanización del referido tramo de la N-550 pese a tratarse de “una vía de titularidad nacional, cuya transferencia al Concello de Ames sólo sería posible si existiera otra vía alternativa también de titularidad nacional”. Y éste no es el caso, precisamente, de la autovía de Brión ni del empalme Pardiñas-Galanas, que son autonómicos y ya se han querido presentar como una suerte de variante para desviar el tráfico... a costa de asumir casi 30.000 vehículos más cada día.

“Es, por tanto, el Ministerio de Fomento –ahora de Transportes–, por ser asunto de su competencia, el que tiene que encargarse de redactar y ejecutar el proyecto”. A partir de ahí, califican de maniobra para poder “salvar los muebles ante los vecinos y poder seguir sacando rédito propagandístico y electoral durante el mayor tiempo posible” el viaje no demasiado productivo de una delegación de los tres ediles del BNG a Madrid para que el diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, presentara una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado para 2022, solicitando medio millón para redactar el proyecto a través de una enmienda que no fue aprobada, recordando que hubiera bastado con remitir un email para trasladar su iniciativa, y no un viaje a la capital española, cuyos gastos “esperamos hayan sido abonados personalmente” por los ediles desplazados.

El resultado de dicha gestión, siempre según los concejales del Partido Popular, “pone de manifiesto que el proyecto del gobierno de Ames para humanizar la avenida Rosalía de Castro de O Milladoiro no es más que un bluf y que habrá que continuar esperando”.