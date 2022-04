Cuenta atrás para la reforma de la plaza de abastos de Noia

Se trata de uno de los edificios más emblemáticos de Noia y está a tan solo unas semanas de someterse a una rehabilitación integral. La previsión es que la transformación de la plaza de abastos, cuyo proyecto supera el millón de euros, comience entre la última semana de abril y la primera de mayo. Así lo confirmó el alcalde Santiago Freire Abeijón, quien comentó que “deixarán pasar a Semana Santa e o San Marcos para causar o menor trastorno posible”.

Desde la administración municipal mantuvieron varias reuniones con los arquitectos, los directores de obra y coordinadores de seguridad y salud, así como con los placeros, para planificar los trabajos y que estos interfieran lo menos posible en la actividad de los puestos.

“Prevén empezar pola fachada que está contigua ao malecón e tamén cos postos que dan a ese lado”, adelantó el regidor, quien señaló que “aínda imos manter unha nova reunión antes do inicio das obras”.

Santiago Freire indicó que mantuvo encuentros a título particular con algunos vendedores porque hay puestos que previsiblemente van a interrumpir la actividad. “Establecerase un mecanismo de compensación, coordinado coa Uspan (asociación que xestiona a praza de abastos). Como consecuencia das obras algúns non retomarían a actividade senón que a partir de aí quedarían orientados a un novo uso para posibilitar a nova distribución”, dijo.

Resalta el mandatario local la complejidad de esta intervención al tratarse de un “edificio emblemático, ten gran atractivo por estar dentro do casco histórico e, fundamentalmente, porque hai que manter ao mesmo tempo a actividade. É unha actuación que require evidentemente da colaboración dos placeiros”. Las obras de remodelación está previsto que duren ocho meses.

La actuación supondrá la potenciación del mercado municipal. Respecto a la ejecución de los trabajos, el alcalde comentó que “se fará por módulos para que non interfira no funcionamento, facéndoo de maneira coordinada e traballando incluso en horario de tarde e nocturno para non causar demasiadas molestias aos usuarios”.

obras. La rehabilitación dotará el recinto de una imagen moderna manteniendo su morfología y permitirá reordenar el espacio comercial. En la planta baja se realizará una reconstrucción de los puestos centrales, mientras que los puestos perimetrales se conservan integramente y serán revestidos por su exterior con nuevos acabados para unificar la imagen de los mismos y del conjunto de la plaza.

Ya en la primera planta, se ampliará la superficie comercial y se propone la reubicación de los puestos en torno al vacío central que vertebra el mercado y sobre la medianera este, recuperando de este modo la presencia de las tres fachadas del edificio y la iluminación natural, así como la relación con la villa. Además, esta planta se reorganiza en un espacio más diáfano capaz de albergar diferentes actividades.

El proyecto se completa con otras actuaciones puntuales como la ampliación de los aseos disponibles y la mejora de la accesibilidad, dotando el edificio de un ascensor -instalado hace unos meses-, la incorporación de luz natural sobre la nave colindante con la medianera, a través de la cubierta, y la incorporación de los servicios de consigna y almacenes.

La remodelación del histórico inmueble, en el que la Administración autonómica y el Concello de Noia van a invertir más de un millón de euros, permitirá consolidar la plaza de abastos noiesa como motor del comercio local de la localidad, y parte de su atractivo turístico.