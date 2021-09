Cuenta atrás para la vuelta de los mariscadores a la ría noiesa

La junta directiva de la cofradía San Bartolomé de Noia se reunió este miércoles para establecer las normas que regirán la campaña de extracción que previsiblemente, salvo contratiempos de última hora, dará comienzo el próximo 20 de septiembre. Se calcula que retomarán la actividad 1.500 profesionales de las cuatro cofradías de la ría noiesa (de las localidades de Noia, Porto do Son, Portosín y Muros), que realizarán su labor a pie y a flote. Los trabajos se iniciarán en las zonas de A Misela, Boa, A Mixilloeira, O Taboleiro, Concheiro, Siavo y Seca de Broña.

Según explicó el patrón mayor, Santiago Cruz, los mariscadores podrán capturar con el rastro de berberecho. El regreso a los arenales de los productores de a flote será de 9.00 a 10.30 horas, mientras que los extractores de a pie dispondrán de dos horas y media, horario que estará condicionado por la bajamar.

En total, todos los profesionales podrán coger 3 kilos de japónica, 3 de babosa y 3 de fina. En cuanto al berberecho, para los productores de a flote se ha establecido un máximo de 15 kilos. Los profesionales de tierra podrán extraer 10 kilos.

El dirigente de la entidad marinera señaló que una semana antes del inicio de la campaña remitirán muestras del molusco a los compradores, así como a las conserveras que adquieren el bivalvo en las lonjas de Testal y O Freixo. “Comprobarán o seu rendemento e máis se non está ovado... para ver se o ven óptimo. Nós podemos poñer unha data de apertura, pero a última palabra téñena os compradores”, aseguró Santiago Cruz, quien indicó que “se dan o visto bo, pois adiante, porque eles teñen demanda e queren enlatar con todas as garantías. Tamén agardamos que non veña toxina, porque as tronadas destas últimas xornadas non favorecen”.

El pósito noiés aprovechó los meses de descanso para cuidar sus bancos naturales y para realizar un estudio biológico para conocer cómo se encuentran y ver la evolución de sus concesiones, para poder prever cómo será la nueva campaña. Al respecto, el patrón mayor noiés avanzó que habrá más cantidad de berberecho pero menos de almeja que en el pasado ejercicio. En este sentido apuntó que el bivalvo rey “ten máis ben un tamaño de terceira e de segunda; de primeira hai moi pouco. E ameixa hai moita menos que o ano pasado porque houbo tres riadas, en xaneiro e febreiro e, consecuentemente, unha mortandade moi grande: afectou ao 40 % da cría de berberecho, a un 80 % de babosa e a un 60 % da xapónica. En todas as confrarías fixo estragos... e por baixa salinidade morreu moito marisco”. Por ello, adelanta que “esta campaña vaise resentir o tema da ameixa por ese motivo”.

Conviene recordar que el pasado ejercicio se cerró con más de 12 millones de facturación, una cifra bastante alejada de las alcanzadas en años precedentes. Fueron unos meses marcados por la presencia de la toxina, que paralizó la actividad de extracción en varias ocasiones; las riadas y la baja salinidad de la ría que retrasó la vuelta al trabajo tras el parón de Navidades; y el COVID, que forzó el cierre de la hostelería y anuló las celebraciones, repercutiendo en la demanda. Los mariscadores, ilusionados, ya miran con esperanza hacia la nueva campaña.