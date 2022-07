Danza de arcos, música e procesión por mar na honra do Carme en Camariñas

Todo está listo en Camariñas para volver a celebrar, por todo o alto, as festas da Virxe do Carme, a patroa dos profesionais do mar. Serán catro días de fe, tradición e diversión nos que haberá actividades para todos os públicos e idades.

Os festexos comezan este venres, día 15, coa tirada de 21 salvas ás doce do mediodía. A continuación sairá a Mini Danza de Arcos, e a partir das 13.00 horas terá lugar o acto de entrega da distinción Camariñán do Ano. O elexido é Vicente Carril, o alma máter e histórico presidente do Club de Fútbol Camariñas.

Nas rúas da vila encaixeira xa se respira aire de festa. As primeiras notas musicais comezarán a soar na noite deste venres, a partir das 22.00 horas, coa celebración do Festival de Música Dance e Electrónica.

O sábado, día 16 de xullo, será o día grande. Ás 9.00 horas a Danza de Arcos de Camariñas comezará o seu percorrido pola vila, acompañada polos grupos de gaitas Con todo en Banda e Vaiche Boa. A Banda de Música de Ferrol e un grupo de gaiteiros encargaranse da alborada e os pasarrúas. Como vén sendo habitual, ás 11.00 horas farase unha ofrenda floral diante da escultura da Virxe do Carme, e partirá a procesión que levará a imaxe da patroa dos mariñeiros ata o porto da vila, onde ás 12.00 horas comezará a misa de campaña, cantada polo Coro Parroquial de Camariñas.

Ao remate dos actos relixiosos partirá a procesión marítima na que, como marca a tradición, os barcos engalanaranse para acompañar á Virxe do Carme, que este ano viaxará a bordo da embarcación Os Toba, que encabezará a comitiva. Se o tempo o permite os participantes navegarán ata vila veciña de Muxía e durante a travesía farán un alto para honrar a todas as persoas que perderon a súa vida no mar, depositando unha coroa de flores sobre as augas da ría de Camariñas.

Este ano sumaranse á comitiva cinco veleiros da vila irmán de La Turballe (Francia), que partiron o pasado día 12 e prevén chegar este venres pola tarde a Camariñas, logo de completar en catro etapas 400 millas náuticas. Serán recibidos pola alcaldesa, Sandra Ínsua, e a concelleira Encarna Liñeiro.

LA TURBALLE. A bordo dos referidos veleiros viaxan 11 tripulantes que pertencen á Asociación La Turballe Cap Camariñas, organizadora das actividades de irmandamento. Responsables da confraría camariñana explicaranlles aos capitáns os detalles da procesión e o lugar que deberá ocupar cada barco na mesma.

Ao regreso ao porto comezará a sesión vermú, que será amenizada pola orquestra Los Españoles. Pola tarde, as rúas camariñanas seguirán animadas coas notas musicais da charanga BB+. Ás 23.00 horas está previsto que comece a gran verbena, na que actuarán a orquestra Los Españoles e o grupo Bomba. A partir da 1.00 da madrugada os ceos de Camariñas iluminaranse cunha gran sesión de fogos de artificio.

As festas continuarán o domingo, día 17, con pasarrúas a cargo da Banda de Gaitas Malante, de Malpica, e a Banda de Música de Cee. Ás doce do mediodía partirá a procesión de subida da Virxe do Carme, acompañada pola Danza de Arcos, os grupos de gaitas Vaiche Boa e Con todo en Banda e a Banda de Música de Cee. Ao remate lanzarase unha gran traca de bombas de palenque.

A sesión vermú do domingo será animada coa música da orquestra Acordes, que tamén actuará na verbena nocturna acompañada pola orquestra París de Noia.

SARDIÑADA. As celebracións na honra do Carme rematarán o luns, día 18, xornada na que está programada unha gran sardiñada na praia de Area da Vila. Ao longo de todo o día haberá actuacións musicais e tamén unha festa infantil a partir das 17.00 horas. Rematarán as festas pero non as propostas de ocio e diversión, que continuarán ao longo de todo o verán.