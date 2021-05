... “Daría más ayudas a los negocios locales”

Residente en O Milladoiro, viudo y con dos hijos, ¿qué tres cosas haría en favor de los vecinos y vecinas?

Lo que haría principalmente, porque considero que es lo que más flojea aquí, es centrarme en la zona comercial. Sería bueno dar más ayudas a los negocios locales porque constantemente se ven carteles de ‘se alquila’ o ‘se vende’. Creo que reavivar un poco el comercio es imprescindible. De esta forma, además, los vecinos no se irán tanto a Santiago a comprar.

¿Qué es lo mejor de vivir en el concello de Ames?

Las ventajas que veo son tener Santiago cerca para todo aquello que aquí no encuentres, y por otro lado, la tranquilidad. Además el servicio público, aunque la verdad es que no lo uso, considero que funciona bien. Tenemos también bastantes zonas verdes para pasear y hay un buen servicio de limpieza, ya que las aceras y las calles están en buenas condiciones.

¿Y lo que peor lleva?

Lo cierto es que no veo nada malo. Estoy muy contento viviendo aquí porque prefiero residir en un sitio más pequeño que en una ciudad. Estamos cerca de Santiago y, en general, no se puede decir que nos falten servicios. Además la tranquilidad de vivir aquí es impagable. Yo no lo cambio por nada ahora mismo.