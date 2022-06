David Amor porá a nota de humor ó pregón do San Paio

O concelleiro de Eventos, Gonzalo Louzao e o alcalde da Estrada, José López, presentaron as Festas do San Paio que se celebran na Estrada dende o 23 ata o 27 de xuño e que recuperarán o seu formato habitual despois de dous anos condicionadas pola pandemia. As festas combinarán catro grandes concertos, catro “das mellores orquestras” e actividades a pé de rúa. O pregoeiro desta edición será o actor e humorista David Amor, afincado na parroquia de Arca, continuando coa premisa do Concello de que sexa unha persoa residente e realice o pregón “en tono humorístico”.

Louzao asegurou que o cartel desta edición, obra da ilustradora estradense Sara Valcárcel, recolle “á perfección” a idea do programa das festas, co que se busca “que xente de todas as xeracións volva gozar coma antes”. Para iso, o primeiro que se recuperará será a tradicional sardiñada de San Xoán o 23 de xuño, que se celebrará no aparcadoiro do Teatro Principal e repartirá 500 quilos de sardiñas de balde doadas por Chedas, Blanco, Pinche, Rafa Carbia e Fran.

No eido musical, as festas estan marcadas polos concertos de Baiuca, Treixadura -que presentan o seu novo disco Camiño Longo-, Xoel López e Henry Méndez, que convivirán coas actuacións de artistas e agrupacións locais como as bandas de música da Estrada, a Banda de Gaitas de Barbude ou a Tequexetéldere. Completan o cartel as orquestras Panorama, El Combo Dominicano, Cinema e Galilea. Louzao explicou que o obxectivo é que “o pobo sexa en sí unha auténtica festa”, empregando varios espazos: a Praza do Concello acollerá os concertos, a zona das atraccións estará na Praza da Feira, na do Mercado haberá actividades infantís e na Praza de Galicia estarán as orquestras -salvo a Panorama, que o fará na do Concello-.

Pola súa banda, o alcalde, José López, agradeceu a implicación de todas as persoas e institucións e animou a toda a veciñanza estradense a gozar do San Paio e apoiar a cultura “sen medo”.

As actividades comezarán o xoves 23 ás 18.00 horas coa apertura das atraccións e da exposición fotográfica O San Paio que foi en escaparates das rúas Calvo Sotelo e Ulla. Ás 21.00 horas, acendido da iluminación e ás 22.00 dará comezo a sardiñada no aparcadoiro do Teatro Principal coa actuación de Regatos. Ás 00.00 horas poderase saltar o lumeiro e ás 00.30 dará comezo o concerto de Baiuca.