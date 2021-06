David Barbeira: “Ao mellor ata hai sorpresas, eu non me pronunciei”

El alcalde de Santa Comba, David Barbeira, aseguraba ante los micrófonos de Radio Xallas que la moción de censura presentada ha servido para que el portavoz socialista, José Antonio Ucha Velo, se quite la “máscara” y deje de engañar a sus votantes: “Non pode seguir dándolle as alcaldías ao PP, ás escondidas, ten que desenmascararse. É o máximo aliado do PP”.

El todavía mandatario local xalleiro añadió un poco de emoción a algo que parece inevitable: “Asinaron unha moción de censura, pero de momento poden pasar moitas cousas. Ao mellor ata hai sorpresas, eu aínda non me pronunciei”.

Critica las formas. Se presentó en la misma mañana de celebración del pleno. “Non sabían a decisión que ía a tomar eu pero xa tiñan a moción de censura preparada” comenta. Este hecho, para Barbeira, demuestra dos cosas. Que PSOE y PP llevaban negociando tiempo y las ansias de poder que les unen.

Y disparó verbalmente tanto hacia María Pose (PP) como hacia José Antonio Ucha (PSOE). Con respecto a la portavoz popular la relaciona con un audio que circula, con fragmentos de conversaciones en donde Barbeira ofrece un pacto al PP: “Dentro de 15 días imos ter unha alcaldesa que, ollo, coidado o que se fala con ela porque como xa sabedes, grava conversacións privadas e non lle tembla o pulso á hora de publicalas”.

Al líder socialista lo tildó de “cruel” y añadió: “Sempre quixo facerse a vítima castigando aos demais. O único que fai é insultar. Non lle importa que os demáis sufran”.

Asegura que pasó un “inferno” en el gobierno, que tuvo que afrontar solo “unha pandemia”, y que aunque tiene “un compromiso grande co meu pobo e loitarei ata o final”, ahora lo que quiere es desconectar y recuperar su vida normal. “Tiña os meus proxectos pero era imposible falar nada co señor Ucha que é un estratega mentindo”. Avanza que el proyecto del centro de día está presentado en la Xunta, y que nunca se trabajó tanto en las aldeas xalleiras. “A moción de censura non ten xustificación. Non lles importa nada. Prefiren machacar ao alcalde e que Santa Comba perda” concluye Barbeira.

Por lo de pronto, no hay más novedades en cuanto a la política municipal xalleira, a la espera de que la ejecutiva del PSOE decida si Ucha y Fajín son expulsados de la formación, pero también a los próximos movimientos del todavía mandatario local, David Barbeira.

En concreto, el que fue el único concejal elegido por Compromiso por Galicia en la capital xalleira podría optar por sumarse a la moción de censura, votando paradójicamente en su contra (ya que lo que se trata es de sacarle de la alcaldía tras el consenso de las otras dos fuerzas). Pero también podría abstenerse o manifestarse en contra, algo más probable, ya que lo van a dejar sin sueldo ni atribuciones. O directamente, presentar antes su dimisión, lo que no va a alterar ni el resultado ni el objeto de una votación que busca defenestrarlo.