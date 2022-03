Declaran Festa de Interese Turístico o Asalto ó Castelo de Vimianzo

O Asalto ó Castelo de Vimianzo vén de conseguir a catalogación de Festa de Interese Turístico Galego, logo de contar co informe favorable por parte do Consello da Xunta de Galicia, segundo informan dende o Concello vimiancés.

Este ano, e logo da cancelación durante 2020 e 2021 por mor da pandemia, celebrarase en xullo a 25 edición desta celebración. E “que mellor maneira de facelo que coa denominación que hoxe se fai realidade”, apuntan desde o Concello. “Moitos son os colectivos implicados para que hoxe, xoves 17 de marzo, isto sexa posible”, apunta a alcaldesa, Mónica Rodríguez. A destacar, engade “as asociacións Cherinkas e Axvalso, a veciñanza, o equipo humano dos departamentos de Turismo e Cultura do Concello de Vimianzo e tamén a hostelería local, moi implicada cos pinchos irmandiños”.

Dende capital de Soneira remitíronlle a solicitude á Xunta de Galicia en xullo do 2019, e rubrícase a distinción tres anos despois. A partir de agora, poderá acceder a axudas para impulsar a súa promoción e contribuír a reforzar a autenticidade de Galicia como destino.

E na organización desta festa de carácter histórico celebran a boa nova, asegurando que “finalmente chegou esta denominación no ano en que celebraremos a 25 edición. Será así unha dobre celebración!”. Agradecen “a todas as persoas que fan posible esta festa, veciñanza, colectivos, asociacións, patrocinadores, Concello de Vimianzo, Axvalso e A.C. Cherinkas. Este recoñecemento é para todas e todos”, conclúen.

O Asalto ao Castelo de Vimianzo é unha singular festa que se celebra o primeiro sábado de xullo desde hai máis de dúas décadas. Unha celebración que nacía no seo dunha asociación de amigos e que pouco a pouco involucrou a toda unha vila e comarca. Ese espírito segue vivo. A entidade organizadora é Cherinkas, sen ánimo de lucro e formada por xentes da Terra de Soneira, que conta co apoio do Concello de Vimianzo e Axvalso (entidade que iniciou a festa), alén da colaboración doutros colectivos sociais de toda a comarca.

FEITOS HISTÓRICOS. O Asalto inspírase na Gran Guerra Irmandiña que comezou en 1467 en toda Galicia, momento no que o pobo se ergueu contra o poder abusivo dos señores feudais. É unha recreación lúdica de feitos históricos, que mestura o teatro, música de raíces étnicas e gastronomía.

Recrea as revoltas irmandiñas que tiveron lugar en toda Galicia e, particularmente, no castelo de Vimianzo no século XV, momento no que o pobo se ergueu contra o poder abusivo dos señores feudais. Trasladando estas revoltas ao presente, o Asalto ofrece un amplo abano de personaxes e situacións que “dalgunha maneira simbolizan as inxustizas do mundo moderno e amosan os problemas do mundo actual”, indican dende a organización.

A representación adoita realizarse en clave de humor e conta sempre coa participación activa do público. Os asistentes convértense en asaltantes e comparten escena coa persoa guerreira, meiga, defensores e todas as personaxes que se crean para cada edición da festa.