Denuncian el ‘pasotismo’ del regidor de Teo en Casalonga

Los socialistas de Teo muestran su “indignación” ante lo que consideran “a consumación do roubo da pista municipal da canteira” de Casalonga que, desde el 17 de diciembre de 2021, es propiedad privada de Toysal. Así, en la última junta de portavoces, el PSOE asegura haber sido informado por el propio regidor de un comunicado del Catastro, con fecha de 2 de mayo, sobre dicho cambio de titular catastral y registral a favor de la empresa que se dedica a la gestión de residuos.

Ante estos datos, el PSOE solicitó la correspondiente información registral, comprobando que dicha carretera, (que consideran municipal) de la cantera de Casalonga pasó a ser de Toca Salgado SL por el título de expropiación forzosa. Creen que, de esta forma, se ha consumado “o roubo dunha propiedade municipal pola Xunta de Galicia, a beneficio dun propietario, Toysal, autodenominado empresario mineiro”. Y, a su juicio, dicha afectación tiene un único y exclusivo motivo: “Evitar o control veciñal da súa actividade, que lembramos ten paralizada debido ao decreto firmado pola concelleira socialista Uxía Lemus, vinte días antes de ser cesada, en septembro de 2021”.

Y también opinan que “dito roubo da Xunta e Toysal ademais foi consentido polo alcalde Sisto, por inacción recoñecida por el mesmo na reunión da Comisión especial da Casalonga” de este martes. En la mencionada comunicación del Catastro, se señala que el 24 de enero de 2022, se dio audiencia al Ayuntamiento de Teo sobre la nueva titularidad de Toysal sobre la “pista municipal”, constatando literalmente que “el interesado no ha comparecido con el expediente por lo que se entiende su conformidad con la alteración propuesta”.

En la reunión de la comisión especial, Uxía Lemus requirió al regidor que cumpla “xa” con sus funciones de defensa de los bienes municipales, con todos los mecanismos legales y políticos a su alcance, recurriendo estas anotaciones registrales y catastrales, para lo cual la propia portavoz socialista ofreció alternativas de acción en la propia reunión, frente a la “falta de determinación do goberno”.

Uxía Lemus indica que “resulta dunha gravidade absoluta o comportamento de Rafael Sisto desde hai meses no tema de Casalonga. Non só parece que non quere exercer de alcalde, senón que atranca a negociación con Toysal e a Xunta, nunha posición claramente obstrucionista á mesma”.