Denuncian que periga o servizo de prácticos nos portos de Costa da Morte

O pasado mes de marzo a Xunta publicou o prego de condicións para a licitación do servizo portuario de practicaxe nos Portos de Cee (Brens), Corcubión e Laxe para a substitución por xubilación do “práctico” titular no vindeiro mes de agosto. Pero, segundo a CIG, os novos custes e subvencións recollidos nos pregos contemplan un recorte do 50% do orzamento, “o que pon en risco de desaparición o servizo e, polo tanto, a entrada de tráfico marítimo nos portos da comarca”.

Os membros da executiva local da CIG de Cee Xabier Santos, Lois Lado e Alfonso Mouzo, denuncian “o total desleixo da Xunta por promover e mellorar os servizos portuarios da comarca”. Non deixa de chamar a atención, engaden, “que este recorte de cantidades se produza xusto cando a persoa que aspira a cubrir a praza é unha muller, polo que poderiamos estar, ademais, diante dun grave caso de discriminación por razón de sexo”.

O práctico (pilotaxe) é un servizo público prestado por particulares e suxeito a estritas medias reguladas polo ente público Portos de Galiza, ao que pertencen os portos autonómicos de Corcubión, Cee, Corme, Laxe e Sada, asignados todos ao mesmo práctico.

Até agora, explica Xabier Santos, o servizo de practicaxe destes cinco portos contaba cun cadro de persoal de até nove traballadores/as entre piloto, patrón, mariñeiros e amarradores -todas categorías necesarias para poder prestar o servizo-, e contaba coa dotación suficiente para cubrir os custes de explotación.

“Estamos falando que no caso de producirse esta situación da supresión da practicaxe non poderían entrar os barcos a descargar as materias primas precisas para o proceso produtivo de Xeal, e cargar as ferroaliaxes para súa exportación, contribuíndo deste xeito a Xunta ao proceso de desmantelamento das fábricas que a nova dirección ten en marcha dende a súa chegada”, alertan. Neste senso, Alfonzo Mouzo, subliñou que Xeal podería aproveitar esta circunstancia para facer inviábeis as fábricas de ferroaliaxes acolléndose a escusa dos altos custes do transporte das materias primas por estrada, que se dispararían.

Santos insiste na relevancia deste servizo, xa “que estaríamos falando de que unha infraestrutura da importancia do porto de Brens quedaría inutilizada sen o servizo de practicaxe, que é obrigatorio tanto nos portos de ámbito autonómico, como é o caso, como nos estatais, e que coa actual lexislación nin sequera poderían operar pilotos doutros portos”.