Derrumbando prejuicios de la sociedad árabe desde Carballo a través del cine

La sexta edición del ciclo de cine euroárabe Amal en Ruta traerá a Carballo una muestra de películas que reflejan una gran diversidad social, como el día a día en la Palestina ocupada; la vida en los campos de refugiados; la visión de la guerra a través de los ojos de un niño; el deporte como refugio, o incluso la labor de un alcalde de Ramallah por construir la ciudad del futuro soñando con el fin de la ocupación de Palestina.

Todas ellas temáticas con dos aspectos fundamentales presentes: mujer e infancia, que tienen como denominador común la búsqueda de un anhelo, conseguir una vida mejor. Así lo aseguró el director de la Fundación Araguaney-Puente de Culturas, Fernando Méndez, durante el acto de presentación del ciclo presidido por el alcalde carballés Evencio Ferrero y el edil de Cultura, Marcos Trigo.

Una iniciativa organizada conjuntamente por ambas entidades con el objeto de acercar la sociedad árabe a Galicia, rompiendo con los estereotipos y ofreciendo una visión amplia y multidimensional de esta cultura tan heterogénea. Fernando Méndez destacó que Carballo es una de las localidades de Galicia con mayor dinamización social, tal como demuestra su programa Cultura con forza. “Igual que Carballo une as palabras forza e cultura, o ciclo Amal en Ruta ten nelas o seu mellor cimento, porque promovendo a reivindicación social a través do audiovisual contribuímos a que realidades como a Palestina estean na axenda social en favor dunha poboación que o único que quere é vivir unha vida con normalidade, en paz, na súa terra, construíndo o seu proxecto vital. A mostra ofrece unha visión multidimensional da realidade árabe, e faino a través do coñecemento e do respecto, dous elementos clave para avanzar no progreso dos pobos, algo que este ciclo canaliza a través da cultura audiovisual”, indicó.

Evencio Ferrero invitó a los vecinos y vecinas de toda la Costa da Morte y destacó que esta iniciativa “recolle outras maneiras de interpretar a comunicación cinematográfica, para o que é fundamental ter a mente aberta a outras realidades culturais”. Recordó que Carballo lleva años siendo sede de este ciclo “tan ben acollido que agardamos teña unha longa continuidade”. Por su parte, Marcos Xosé Trigo apuntó que el podrá disfrutar de esta propuesta ya consolidada del mejor cine euroárabe.

Amal en Ruta Carballo es un resumen de la última edición de la Semana de Cine Euroárabe Amal, celebrada en el Teatro Principal de Santiago de Compostela el pasado mes de octubre. Este ciclo consta de tres ficciones y dos documentales –cintas en versión original subtituladas en castellano–, que suponen un recorrido por el mejor cine árabe de la actualidad. Se podrán ver del 26 de enero al 11 de febrero en el Pazo da Cultura y en la Biblioteca Rego da Balsa a las 20:30 horas. El acceso a las proyecciones es libre y gratuito hasta completar el aforo de la sala.

La primera sesión será el jueves 26 en la biblioteca con el documental The Captains of Zaatari; el jueves 2 de febrero se proyectará en el mismo escenario la película The man who sold his skin; el sábado 4 será el turno para la ficción 1982 en el Pazo da Cultura; el jueves 9 de febrero se podrá ver el documental Mayor en Rego da Balsa; y la última sesión será el sábado 11 de febrero con el largometraje de ficción You resemble me en el Pazo da Cultura.

Veinte años derrumbando prejuicios

Amal celebró el pasado año su veinte aniversario, como la iniciativa cultural cinematográfica más importante y longeva del audiovisual sobre el mundo árabe. Esta cita con la reivindicación social, tolerancia e la concordia de los pueblos, se ha ido consolidando como un referente y ha fidelizado espectadores de todas las edades, generando un debate crítico y actual sobre el mundo árabe y su contribución a la cultura universal.

Así, Amal en Ruta Carballo vuelve a ser, un año más, el gran puente cultural entre Oriente y Occidente a través de películas y documentales comprometidos con lo que importa de verdad: el respeto a la dignidad humana, algo que en esta edición se visibiliza con temáticas sobre la mujer y la infancia.

El emoji de sandía, reducto de la libertad artística para los palestinos

La historia de la imagen del festival y del ciclo Amal en Ruta de este año –la sandía– surgió tras la Guerra de los Seis Días de 1967 cuando Israel prohibió el uso de la bandera palestina en Gaza y Cisjordania. La prohibición también se extendió a las obras de los pintores y, de 1980 a 1993, el gobierno israelí prohibió a los artistas palestinos dibujar la bandera palestina en sus obras.

Por ello, los artistas y pintores palestinos recurrieron a la sandía (con los colores principales de la bandera palestina) hasta que los sionistas la prohibieron después de la primera intifada en 1987. “El arte a veces puede ser más político que la política”, dijo al Washington Post Khaled Hourani, un artista contemporáneo palestino que vive en Ramallah, en Cisjordania, cuya imagen ilustra el cartel de la Semana de Cine Euroárabe AMAL 22. En 2021, algunos activistas palestinos utilizaron emojis de sandía como una alternativa visual a la bandera palestina y como una estratagema para evadir los algoritmos de censura sionistas y las prohibiciones virtuales de Facebook.