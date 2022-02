Desmarque de la oposición ceense en el ‘caso Hermida’

Los ediles de PP, IxCee y BNG de Cee han declinado apoyar la moción presentada por Ciudadanos (Cs) para que la Corporación condenase las amenazas y difamaciones que viene sufriendo su concejal Juan Ramón Hermida. Hay que recordar que primero recibió una carta anónima, que contenía una bala, y un mensaje instándole a abandonar la política. Posteriormente, aparecieron pasquines en varios vehículos y pintadas acusándole de corrupto.

La situación se agravó en enero. El día 20 alguien accedió al patio de su vivienda y dañó el interior de uno de sus vehículos y, posteriormente, en la madrugada del día 28, otro de sus vehículos recibió cuatro impactos de bala, resultando herido también el perro de la familia.

Unos hechos que fueron condenados por todos los grupos municipales que, no obstante, a excepción del equipo de gobierno (PSOE) y del propio edil afectado, se desmarcaron a la hora de apoyar la moción por el hecho de que en la misma se vinculaba lo sucedido a un interés de influir en la vida política municipal.

La portavoz del PP, Agueda Díaz, expresó la condena de su grupo “de cualquier tipo de violencia y todas las acciones que ha sufrido el señor Hermida, pues son hechos gravísimos y que se escapan a toda lógica”. No obstante, recordó que están siendo investigados y “debemos dejar trabajar a las autoridades para que esclarezcan el origen y las motivaciones de unos hechos que son muy graves”.

Por su parte, su homólogo de IxCee, Ramón Vigo, afirmó que su grupo no iba a participar en la votación por entender que “no es un tema de debate en el ámbito político. La política no debe ser judicializada y tampoco se deben politizar los hechos de carácter jurídico”. Expresó el rechazo a “cualquier acto vandálico, estos también”.

El portavoz del BNG, Serxio Domínguez, fue más allá y pidió a Hermida que retirase la moción “porque non é necesaria, xa ten todo o apoio”. Añadió que “é tan ambigua, que si votamos a favor estaríamos dándolle a razón de que este caso está vinculado á política”. Llegó a decir que tanto él como su compañero se sintieron señalados “e este é un tema alleo a nós, no que non temos nada que ver”. Afirmó asimismo que espera que “cando esto remate o estaremos esperando para que nos veña a pedir perdón”.

Juan Ramón Hermida pidió “disculpas” por si alguién se sintió aludido “pero eu non acusei a ninguén nin a ningún grupo político, so manifestei que si me tildan de corrupto, e me piden que deixe a política, alguén está pedindo algo. Quen é xa o dirán as autoridades. Non sospeito de ninguén, pois de ser así xa o tería denunciado, pero non podo decir que é algo persoal cando todas as ameazas están vinculadas á política”.

Por su parte, la alcaldesa, Margarita Lamela, manifestó en nombre de su gobierno la “condena expresa y sin ningún tipo de paliativos de todo tipo de amenazas y de los hechos que el señor Hermida y su familia han sufrido y por los que me consta que lo están pasando muy mal”.