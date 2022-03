Destino Fluvial: a campaña que amosa paisaxes de Compostela e a súa contorna

O 9 de setembro de 2021 o Grupo de Desenvolvemento Rural (GDR) puxo en marcha a campaña na súa páxina de Facebook Terras de Compostela_Destino Fluvial, coa que buscan desvelar a variedade paisaxística e a diversidade natural de dez concellos da contorna: Santiago de Compostela, A Baña, Val do Dubra, Brión, Negreira, Boqueixón, Santa Comba, Vedra, Teo, Ames.

A campaña consiste en publicar cada semana fotografías amosando as diversas posibilidades que presenta o territorio, tanto en canto a sendas e praias fluviais, como áreas recreativas e mesmo recursos patrimoniais. Ademáis, invitan aos usuarios a visitar en persoa os distintos lugares, fotografialos e publicalos.

O GDR foi fundado no ano 2008 como unha asociación sen ánimo de lucro e en prol do desenvolvemento económico e social dos concellos que compoñen Santiago e a súa área. Está constituída por entidades do ámbito agrogandeiro, forestal, social, cultural e veciñal, así como polos concellos, e actúa como colaboradora da AGADER (Axencia Galega de Desenvolvemento Rural).