Devolven o valor patrimonial á contorna da igrexa de Nebra

Porto do Son avanza no seu plan de humanización con actuacións en diversos puntos do municipio. Segundo informou a administración local, nestes días comezaron na parroquia de Nebra as obras que devolverán o protagonismo ao peón na aldea de Santa María da Igrexa; contarán cun orzamento total de 201.036 euros, dos que a Deputación da Coruña achegará 193.600 euros.

Conseguirano coa renovación da pavimentación da contorna con adoquinado de granito silvestre e incrementando a accesibilidade dos seus espazos públicos, adaptándoos así ás necesidades actuais da poboación.

Por outra banda, a semana pasada poñíase en marcha a actuación coa que se mellorará a seguridade viaria no tramo de estrada AC-550 entre A Arnela e Abuín, que na actualidade contaba cunhas marxes estreitas que non permiten a circulación de peóns en condicións de seguridade entre os núcleos rurais.

Nun primeiro tramo executarase un camiño con formigón armado continuando a beirarrúa existente, sobre o que se proxectará un muro de contención no que se colocará unha baranda de aceiro. Nos seguintes tramos a beirarrúa discorrerá pola marxe esquerda, e debaixo dela executarase unha rede de pluviais e substituiranse dúas tapas de pozos de saneamento. Invisten nestes traballos 130.388 euros, dos que o ente provincial achega 114.000 euros.

“Trátase de dúas obras moi importantes. En canto á da Arnela, destacar que é unha actuación fundamental para mellorar a seguridade viaria e a accesibilidade nunha ruta que diariamente é percorrida por numerosos camiñantes e que conecta tamén a senda litoral existente entre o núcleo de Porto do Son e o castro de Baroña, principal recurso turístico do noso Concello, mellorando deste xeito un dos itinerarios máis importantes”, afirmou a tenente de alcalde sonense, María Maneiro Quintáns.

A concelleira tamén destacou que en Nebra “vaise a acometer unha relevante obra de humanización do núcleo que tratará de recuperar os antigos camiños nunha zona de importante valor patrimonial”, concluíu Maneiro.