Dez cidades que camiñan exporán a súa experiencia nun congreso en Carballo

O oitavo Congreso Cidades que Camiñan converterá Carballo do 7 ao 9 de outubro no centro de referencia estatal das persoas, entidades e institucións que traballan no ámbito da mobilidade.

Un total de 115 representantes de trinta municipios de todo o territorio nacional e de México participarán na xornada pública do día 8, que incluirá catro relatorios especiais e a experiencia directa de dez cidades ao redor de tres mesas redondas.

Participará tamén o director xeral de Calidade e Avaliación Ambiental do Ministerio de Transición Ecolóxica e Reto Demográfico, Ismael Aznar. A súa presenza considérase de especial interese no contexto de implementación das Zonas de Baixas Emisións (ZBE), tema que centrará unha mesa redonda específica na que se expoñerán os casos de Valladolid, Sevilla, Carballo e Pontevedra, cidades de tamaños variados pero comprometidas co uso racional da mobilidade motorizada.

Os relatorios de apertura e clausura correrán a cargo de Pedro Torrijos e Paula Teles. O primeiro, popular divulgador de temas arquitectónicos, falará de como podemos imaxinar as cidades do futuro, conferencia coa que se abrirán as sesións. Na clausura, Teles, coordinadora das Cidades e Vilas com Mobilidade para Todos, fará un percorrido polo estado da recuperación do espazo público nas cidades portuguesas.

En canto ás outras dúas mesas redondas, unha delas estará precedida polo relatorio de Màrius Navazo. Será a titulada A rúa contemporánea: de rúas corredor a rúas salón, na que se estudarán casos como os de Carballo, Pontevedra, Logroño e San Cristóbal de la Laguna, unha das recentes incorporacións á rede e a única cidade canaria que polo momento forma parte da mesma. A outra, sobre seguridade viaria con enfoque peonil, estará introducida por unha charla do xornalista José Manuel Pan, ao que seguirán os casos da Coruña, Xetafe, a Deputación de Pontevedra e Pamplona.

PASEO TÉCNICO. A oitava edición do Congreso Cidades que Camiñan arrincará o xoves 7 de outubro cun paseo técnico pola vila, guiado por técnicos da Oficina Técnica Municipal, no que participarán 53 persoas. O punto de encontro dos participantes será o Mercado Municipal. Posteriormente, 29 membros da Rede de Cidades que Camiñan celebrarán a asemblea xeral anual no Pazo da Cultura, que será a sede tamén da xornada pública do día 8. O congreso estenderase un día máis do previsto, xa que a oferta para participar o sábado 9 nunha ruta guiada pola arte urbana de Carballo tivo unha gran acollida, con corenta e catro persoas inscritas. Tamén tivo boa aceptación a oferta para dispoñer de bicicletas para desprazarse polo concello carballés durante os tres días de congreso, con 13 solicitudes.

Entre os 116 participantes no congreso, aos que se sumarán máis de dez persoas do equipo organizador da Rede de Cidades que Camiñan, figuran, fundamentalmente, cargos públicos de concellos e comunidades do Estado, arquitectos/as, enxeñeiros/as, sociólogos/as, educadores/as, urbanistas e policías locais. A participación local é elevada, con 42 persoas, pero máis da metade dos/as participantes virán de fóra de Carballo, convertendo o noso concello tamén nun destino turístico.

A participación galega será moi variada, xa que hai persoas inscritas de Santiago, Ordes, Ponteceso, Lugo, Vimianzo, Oleiros, Vilagarcía de Arousa, Narón, Vigo, Fene, Pontevedra, Ferrol e A Coruña. A capital da provincia é a segunda en número de participantes, cun total de 22, entre eles concelleiros e concelleiras de distintos partidos políticos. Tamén será numerosa a presenza sevillana, con cinco participantes da localidade de Mairena del Aljarafe e un de Umbrete. Getafe e Torrelodones (Madrid), Granada, San Cristóbal de la Laguna (Tenerife), Malagón (Ciudad Real), Valladolid, Córdoba, Pamplona (Navarra), Palma de Mallorca, Logroño, Elche (Comunidade de Valencia), Cáceres e Villanueva de la Serena (Badaxoz) conforman o mapa de procedencias dos asistentes, xunto cun participante de Zapopan (México).