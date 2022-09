Dez compañías van encher o outono de teatro en Ribeira

Como cada outono, a Mostra de Teatro de Ribeira regresará entre o 7 de outubro e o 9 de decembro ao auditorio municipal. A concelleira de Cultura, María Sampedro, presentou a programación, que ten como obxectivo achegar aos veciños unha completa escolma de espectáculos que poñen en valor as creacións artísticas das compañías e grupos galegos e que ao mesmo tempo sexa un escaparate das propostas máis recentes de cada unha delas, facendo accesible as artes escénicas á poboación sen necesidade de ter que trasladarse ás grandes capitais.

Nesta edición serán dez as compañías que farán unha parada da súa xira galega en Ribeira. As funcións serán todos os venres ás 21.15 horas e están todas recomendadas para maiores de 16 anos.

A Mostra (que vai xa pola edición número 26) comezará o día 7 de outubro co espectáculo A lúa vai encuberta, gañadora do II Certame Manuel María de proxectos teatrais. Ó seguinte venres será a quenda da compañía Fantoches Baj coa obra Auga que non vas beber, cunha posta en escena que combina a representación teatral de actores e monicreques. Xa o 21 de outubro chegarán ao escenario do auditorio dous vellos coñecidos, Fran Rei e Isabel Risco, con Dúo Vaguedades e unha proposta de comedia musical en clave de humor no que os artistas se converten en Rosalía de Castro e Eduardo Pondal. O venres 28 de outubro tocaralle a Paula Carballeira, unha gran contadora de historias que presentará A carreta pantasma.

Novembro comezará coa actuación, o día 4, da compañía Malasombra coa obra De algo hai que morrer, unha peza que de xeito cómico a través dos personaxes fala de temas como o asasinato, os enterros ou a vida. Despois chegará outra compañía xa consolidada, Redrum Teatro, coa obra Un home con lentes de pasta, premio da crítica Serra D’or ao mellor texto teatral e o de mellor espectáculo nos premios Time Out.

O programa continuará coa comedia Divas de diván, de Tarabela Creativa (18 de novembro) e As alumnas, de Culturactiva (o 25). Xa en decembro actuará o día 2 a compañía Talía Teatro co espectáculo cómico Morte accidental dun anarquista, baseado nun clásico teatral de Darío Fo, e pecharase a Mostra o día 9 con Falar por falar, unha obra protagonizada polos coñecidos actores Victor Mosquera e Carlos Santiago.

Dende o vindeiro luns 19 poderase adquirir no Concello un bono por importe de 25 € que dará dereito a asistir a todas as funcións. Ademais, cada semana poranse á venda as entradas individuais para cada un dos espectáculos, tendo que adquirirse estas na propia semana da función por un prezo de 4 euros, xa que se deixarán butacas soltas con este fin.

Nesta edición a mostra comezará, se todo segue segundo o previsto, sen ningunha restrición pola covid, “aínda que estaremos atentos a calquera cambio por se houbera que volver implementar algunha medida específica, polo que o aforo se poderá modificar en calquera momento previo á celebración da Mostra de Teatro e tamén durante o desenvolvemento da mesma para adaptarse ás recomendacións sanitarias”, explicou a concelleira, quen engadiu que, de ser o caso, devolveríase a parte proporcional do prezo público do bono. No caso de redución de aforo farase un sorteo para escoller os bonos que se eliminan, tendo dereito eses usuarios á devolución da parte proporcional do prezo aboado en función do número de espectáculos pendentes a data da realización do sorteo, previa solicitude no Rexistro do Concello engadindo xustificante de pago e certificado de número de conta.