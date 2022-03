Día de verbena en Boiro tras a foliada da Pobra

O Concello da Pobra celebrou o sábado a Festa das Mulleres, como antesala do 8-M, cun faladoiro e unha foliada que tiveron lugar no Cantón da Leña. Na foliada participaron as agrupacións Arrancadeira, Eiradela e Xiada, e no faladoiro, mariscadoras, traballadoras da conserva, amas de casa, remeiras e integrantes da asociación Mulleres en Acción.

E este martes terá lugar unha marcha feminista que dará comezo ás 20.00 horas na Praza Alcalde Segundo Durán e percorrerá as rúas peonís ata chegar á casa consistorial, onde se procederá á lectura do manifesto que propón a Fegamp.

En Boiro, as actividades comezaron xa o venres coa presentación do proxecto Nós tamén xogamos, un traballo audiovisual sobre as mulleres e o deporte no que participaron Andrea Domínguez, de baloncesto; Sabela Redondo, de canicross; Noelia Vilarnovo, de natación; Natalia Vázquez e Violeta Bustelo, de taekwondo; Sandra Triñanes, de piragüismo; Antía Casal, de ciclismo; Elena Matalobos, de atletismo; Mila Fernández, Eva Regueira, Alba Lojo e Ángeles Suárez, de fútbol; Marta Blanco, de volei; e Laura Davila e Vanessa Barcala, de remo.

Por outra banda, o alumnado de Primaria do CEIP Santa María do Castro asistiu este luns a unha charla impartida por unha avoa e por unha nai de nenos do centro sobre a emigración. O pasado venres, Alba Realkiddys dirixiu neste centro uns obradoiros sobre xoguetes e igualdade para o alumnado de Infantil.

Este martes, ás 12.30 horas, o alumnado do IES Espiñeira fará a performance Ler non é cousa de mulleres na Praza de Galicia. Pola tarde, ás 18.00, na mesma praza, terá lugar o acto institucional no que se fará a lectura dun manifesto colectivo, inclusivo e diverso por parte das mulleres de Cruz Vermella, Ambar, Amicos, Cen Pliés, deportistas de Boiro e mulleres da conserva.

E ás 19.00 horas, o colectivo Unión de Muchachas celebrará nese mesmo lugar unha verbena feminista con varios concertos. Diferentes xeracións de mulleres subirán ao escenario para poñerlle música á loita pola igualdade: Elisa, Laura Cruxeiras, Amores de Barra, Helena Do Vighés e Mariú Star.

Asimesmo, esta semana exponse nas rúas de Boiro a mostra fotográfica Semente de igualdade sobre mulleres do municipio referentes no eido deportivo. Cruz Vermella promove tamén a mostra Coidadoras e referentes de vida, que se pode ver nos escaparates dos comercios.

Durante este mes continúan os obradoiros que o Centro de Información á Muller organiza no marco da subvención do Pacto de Estado. Así, o xoves 10 haberá un sobre manexo de estrés e ansiedade, ás 16.30 no centro social, e o sábado ás 11.00 outro sobre saúde afectivo-sexual.

Pola súa banda, o vindeiro venres 11 ás oito da tarde, na casa da cultura, representarase a peza teatral As paisaxes de Camille, unha acción artística sobre a loita contra a violencia de xénero no rural producida pola asociación de persoas con diversidade funcional Ambar.

