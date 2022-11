Dieciocho personas se refugiaron en el hogar de tránsito al sufrir emergencias

Juana salió desde Colombia hacia Milladoiro con su hijo en febrero de 2020. Al principio tuvo techo gracias a un familiar, pero llegó la covid. Y el desamparo. Su suerte cambió tras contactar con Cáritas y luego con Servizos Sociais de Ames, que los acomodaron en la vivienda de tránsito... y no puede más que estar agradecida: “Me ayudaron en un momento muy agobiante, en el que estábamos en la calle”.

“Cuando llegó la pandemia, la familia no se lo tomó bien, y nos dieron la espalda; decían que la situación estaba muy difícil, y que no podían hacerse cargo de nosotras en Milladoiro”, recuerda con tono de resignación. Entonces le llegó la enfermedad, y no precisamente la del coronavirus, sino otra que empieza con c. “Estaba muy preocupada, porque me notaba muy mal, por lo que me animaron a contactar con el Ayuntamiento de Ames, donde fueron muy diligentes”, indica.

Y tanto, ya que además de ocuparse y resolver su problema habitacional, antes “me derivaron a Médicos del Mundo” donde recibió asistencia, para luego recuperarse en la vivienda de tránsito en buenas condiciones.

Entró en el inmueble de Firmistáns en agosto del año de su llegada a Galicia, y allí dio con la tranquilidad necesaria para reponerse. Residió tres meses, más uno a mayores porque su hijo se contagió de covid. “Fue excelente, porque me encontré una casa lista para vivir, muy bien cuidada y con unos vecinos en el entorno de lo más agradables”, reseña. “Además, está rodeada de naturaleza, algo que me encanta” y actuó como revulsivo para recuperar las fuerzas que le quitó la grave dolencia que sufría. “Me pasaron muchas cosas por la cabeza, que me iba a morir”, vuelve a soslayar con un hilo de voz. Sólo ella puede saber lo que se pasa en un momento tan duro y delicado.

En el inmueble le facilitaron alimentos, “pero también ropa de cama o útiles de aseo... veníamos de un país con escasos recursos donde no hay nada parecido, y solamente puedo insistir en que no puedo estar más agradecida”. Hoy está felizmente asentada en Bertamiráns, y tiene trabajo cuidando mayores.