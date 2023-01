Disporán de conexión ultrarrápida a Internet 695 familias de Boiro

As dúas convocatorias xa resoltas do Plan ÚNICO-Banda Ancha inclúen proxectos en 93 zonas de Boiro, que permitirán achegar a conexión a Internet de velocidade ultrarrápida a 695 familias e empresas do municipio, cun investimento estimado de 63.472 euros, segundo destacou o delegado do Goberno en Galicia, José Miñones, nunha visita á localidade.

Miñones supervisou as actuacións que o Executivo central financia, cun investimento de máis de 237.000 €, para dinamizar o Centro Comercial Aberto (CCA) da vila.

Durante unha xuntanza co alcalde, José Ramón Romero, e co concelleiro de Administración Xeral, Raúl Treus, para coñecer o estado de execución do proxecto, o delegado do Goberno visitou o mercado municipal. O Ministerio de Industria, Comercio e Turismo concedeu a Boiro unha axuda de 237.642 euros na convocatoria de 2021 de axudas ao sector comercial, financiadas co Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia. Este proxecto encádrase na categoría de mercados urbanos sostibles e ten como obxectivo a dinamización do CCA de Boiro.

As actuacións inclúen a reforma do mercado municipal, a organización da campaña Festa do Comercio e a decoración das áreas. No ámbito da dixitalización, actívanse servizos de SEO para comercios, formación en marketing dixital, instalación de zonas de descanso WiFi e puntos automatizados para recollida de pedidos en liña.

A economía circular e a eficiencia enerxética están presentes no proxecto con bolsas e envases biodegradables para membros de Centro Comercial Aberto, reciclaxe e puntos de recarga para vehículos eléctricos ou bonos de transporte para comercios.

O proxecto está dividido en once liñas de actuación coas que o Concello de Boiro fomenta o impulso comercial e a modernización mediante a transformación dixital sostible nos mercados municipais.

A actuación de maior importe que se leva a cabo mediante esta subvención é a reforma da praza de abastos, coa que se vai facer unha mellora das instalacións e unha unificación da imaxe.

En total, o Goberno está a executar un investimento de máis de 584.000 euros no concello de Boiro. Á axuda para a modernización do comercio (237.642 euros) súmanse tres subvencións do Instituto para a Diversificación e Aforro da Enerxía (IDAE) do Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico por un importe de 267.501,72 euros.

Doutra banda, dentro do Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero, o Goberno transfire este ano 15.500 € ao Concello para financiar accións para a erradicación das violencias contra as mulleres e a promoción da igualdade.

delegribeira@elcorreogallego.es