Disputa sobre la planificación de las obras provinciales pese al consenso

El plan de Obras de la Diputación fue secundado por el tripartito, PP y C’s, con la única abstención del concejal de Ames Novo. Pero pese a reconocer, y aplaudir, el grupo popular que se incluyesen actuaciones que llevan tiempo reclamando, acusan al ejecutivo local de improvisar en algunos proyectos, como el dirigido a mejorar vías en Castiñeiro do Lobo, que no incluye sus interiores, o la pavimentación de Agro do Medio (Milladoiro), donde creen que chocarán el actual proyecto y otro de accesibilidad de 2021.

Así, la portavoz popular Oliva Agra apuntaba sobre la primera actuación que “pediamos o arranxo da estrada principal e dos interiores xa que como nos trasladan os veciños levan moitos anos sen recibir ningún investimento e a situación do interior do núcleo precisa un arranxo urxente, sobre todo a creación dunha rede de pluviais nos viais interiores do núcleo, porque cando chove entra auga nalgunhas casas. O proxecto proposto, e que será o que se executará, non contempla ningunha actuación nos interiores do núcleo limitándose ao pavimentado da estrada principal e á canalización das augas pluviais por esta estrada coa construción dunha cuneta transitable”.

A su vez, deja claro respecto a Agro do Medio, explica que hace un año, con el POS 2021, ya se había acordado acometer mejoras en la accesibilidad, “e parécenos que sería máis axeitado pavimentar o ano pasado e realizar as obras de accesibilidade este ano, porque senón o que vai a acontecer e que agora actuaremos nas beirarrúas e procederemos á instalación da sinalización horizontal, e a finais deste ano, cando previsiblemente se execute o proxecto que vén neste POS, empezarase a asfaltar sobre a sinalización horizontal que se executará en breve. Parécenos unha das moitas mostras de falta de planificación que caracterizan a este goberno”.

Asimismo, critica que no se les pidieran aportaciones concretas para el reciente plan de obras, calificándolo de “postura autoritaria do goberno local e do seu alcalde”. Sin embargo, el regidor, Blas García, recordaba que “ao principio deste mandato solicitóuselle a todos os grupos políticos unha proposta de plan de obras para o POS, porque nós non facemos a planificación anualmente. Este Goberno, ao principio de cada mandato, o que fai é pedir memorias valoradas de moitas actuacións que temos pendentes no concello, tanto dos núcleos urbanos como do rural, e con iso elaboramos unha planificación”.

EN 2019. Otras críticas de la oposición popular se refirieron a la casa de la cultura de Milladoiro, donde aseguran que “acabamos de rematar as obras de reforma que foron incluídas no POS do ano 2019 e agora imos ampliala”. Tampoco se libra el pabellón de Bertamiráns, donde según Agra se había hablado de construir uno nuevo, tras rescindir la obra de su ampliación, y ahora “aprobamos o arranxo da cuberta do pavillón con case 200.000 euros. Entendemos que é unha obra necesaria e que os usuarios precisan que non haxa goteiras, pero o que non podemos compartir é esta nova falta de previsión e planificación”.

Por último, se refieren a la necesidad de que las contrataciones no se dilaten en el tiempo, y dan su total respaldo a la mejora viaria de Agrón.