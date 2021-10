Doce grandes firmas da moda na Mostra do Encaixe de Camariñas

A trixésima Mostra do Encaixe Deputación da Coruña xuntará en Camariñas dende este venres ata o martes, 12 de outubro, a doce grandes firmas do mundo da moda, vinte e catro nobeis deseñadores, once creadores na nova sección ArtEncaixe e ás grandes protagonistas: as palilleiras.

Unha cita na que non faltará a música. No programa destacan o concerto da París de Noia (o sábado día 9 ás 21.30 horas) e a música tradicional, a cargo dos grupos de gaitas Abrindo Rejo, Con todo en banda e Vaiche boa.

Ademais, a Mostra servirá de marco para a presentación da plataforma en liña MerCamariñas (o luns día 11 ás 11.30 horas), así como para unha proxección tridimensional e diversas exposicións.

O acto inaugural será este venres ás 17.00 horas e estará presidido polo delegado do Goberno, José Miñones. Intervirán tamén o presidente da Deputación da Coruña, Valentín González, e a alcaldesa de Camariñas, Sandra Insua. Previamente celebrarase un pleno extraordinario da Corporación camariñana para investir como Fillo Predilecto do municipio a Xosé Luis Blanco Campaña.

Despois da inauguración, a partir das 18.30 horas celebrarase o desfile PequeEncaixe, para posteriormente dar paso á presentación da pasarela de grandes firmas co modelo internacional Damián Álvarez. A xornada pecharase co desfile de grandes deseñadores. Entre os nomes destacados figura o do galego Jose Matteos, que despois de catro anos desde a súa última participación baixo o nome Galicia, nesta edición traerá a Camariñas por primeira vez a tendencia nupcial máis actual cos vestidos boho: moi vaporosos e lixeiros nos que o encaixe non é un simple complemento, senón unha parte esencial da prenda.

O aforo será limitado e hai que contar con entrada para acceder ó recinto. O custe será de dous euros para o pase xeral, dous euros para cada desfile, e poderase adquirir un pase para a xeral e un desfile por tres euros. Dende a organización destacan a “relevancia do triséximo aniversario, polo que levamos traballando máis de dous anos e agardamos que a realidade supere as expectativas, que de por si son moi elevadas”.