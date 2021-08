Doqui, la foca gris que recorre la costa gallega, de turismo en Corrubedo

RIBEIRA. Desde que fue avistada por primera vez en Laxe en mayo del año pasado, la Coordinadora para o Estudo dos Mamíferos Mariños (Cemma) viene realizando un exhaustivo seguimiento a una foca gris que recorre la costa gallega. El ejemplar, una hembra de metro y medio de largo y unos ochenta kilos de peso, hizo un alto en su camino este martes para visitar una playa de Corrubedo, en Ribeira, donde causó la lógica sensación entre vecinos y visitantes. Tras haber subido hasta el norte y llegar hasta Luarca, el animal decidió bajar de nuevo y, en junio, volvió a Laxe. Y, aunque no es normal la presencia de esta especie en la costa gallega, donde no hay colonias de lobos marinos, sí lo es que cada año lleguen hasta aquí, entre los meses de marzo y diciembre, ejemplares juveniles nacidos en septiembre. En cuanto a este animal en concreto, desde el Cemma señalan que “es la primera vez en la historia que un lobo marino echa un año en la costa gallega”. A esta foca gris le pusieron de nombre Doqui unos niños en Caión. No es peligrosa, pero se aconseja no acercarse a ella porque puede responder con agresividad. Necesita tranquilidad y espacio vital. Desde el Cemma piden que la dejemos seguir su viaje... igual que ella nos deja en paz a nosotros. SUSO SOUTO