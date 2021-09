Dos años del triple asesinato en Valga: “Está arrepentido, que falou comigo e choraba”

Este jueves 16 de septiembre se cumplen dos años desde que José Luis Abet cosía a balazos a su exmujer, Sandra Boquete, de 39 años, a su excuñada, Alba Boquete, de 27, y a su exsuegra, María Elena Jamardo, de 59. Fueron una docena de disparos en presencia de sus dos hijos menores de edad; un execrable crimen del que nadie duda y cuyas pesquisas han obligado a que la jueza de Caldas prorrogue la prisión provisional.

Abet, originario de Ames, eligió precisamente la casa familiar de Carballido, cerca de Bertamiráns, para refugiarse tras los hechos. Y allí son pocos los que tiran por él... más allá de su madre: “Está arrepentido, que falaba comigo e choraba”, apuntaba la mujer visiblemente afectada.

Abet es miembro de una familia conocida en la zona, sobre todo porque en su día regentaron una taberna en las inmediaciones del campo de Bertamiráns. En Carballido, sin embargo, no hay demasiada predisposición a hablar de él, como confirmaban vehementemente al menos tres lugareños. “Mellor deixade a cousa así”, apuntaba uno de ellos.

Hace veinticuatro meses, José Luis acababa con las vidas de las tres mujeres en las inmediaciones de la casa que había compartido con su expareja y dos hijos, vivienda de Valga que además tuvo que abandonar tras separarse en 2018, eligiendo la capital maiana como refugio. De hecho, parece que cuando perpetró el crimen se desplazó hasta la zona de Ponte Maceira, a diez kilómetros de distancia, para deshacerse del arma que presuntamente utilizó.

Sigue, por supuesto, encarcelado desde su detención, pasando primero por la cárcel pontevedresa de A Lama; desde hace más de un año está en el penal de Mansilla de las Mulas, en la provincia de León, donde coincidió con David Oubel, el sádico de Moraña, y José Enrique Abuín, violador y asesino de Diana Quer.

Al parecer, allí se seguía jactando del espantoso triple asesinato. La madre, como no podía ser de otra forma, tira hacia la sangre de su sangre, y afirma que “non é certo o que dixeron del”, posiblemente a raíz de las distintas informaciones y monográficos dedicados desde la mayoría de medios de comunicación.

Pero el problema es que las barbaridades más grandes al respecto salieron de la boca del propio Abet, según las grabaciones a las que accedieron las fuerzas del orden en su móvil: “Resulta que no me abre el portal, no me coge el teléfono y después dice que el malo soy yo”, citaba 48 horas antes de los hechos, lamentando también las dificultades para ver a sus vástagos. “A partir de hoy me voy al calabozo y ya no vuelvo más, pero a esta gente me la he sacado de delante. Ya me cansé de que me pitorrearan”, confirmaba tras el grave suceso que perpetró.