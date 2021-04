Dos clases magistrales para que las amienses desaten su sexualidad

La concejalía de Benestar de Ames, con Luísa Feijóo a la cabeza, está decidida a avanzar en el empoderamiento femenino respecto a su sexualidad, por lo que ha programado dos masterclass en la casa de la cultura de Bertamiráns de psicología (el día 19) y sexualidad femenina (el 27), siempre de 11.00 a 13.00 h. y gratuitas. Las interesadas pueden anotarse enviando un email a infoigualdade@gmail.com o a través del whatsapp 682 660 580.

Y para apuntalar esta oferta formativa se ha editado un díptico informativo que, según Feijóo, se basa en la premisa de que “moitas mulleres aínda manteñen unha relación de estrañeza, confusión e rexeitamento cara ao seu propio corpo”.

Así, recuerda que “falar de sexualidade case nunca foi un tema fácil, máis ben todo o contrario e sobre todo si es muller. Aínda está considerado como un tabú social , como si as mulleres non tivésemos dereito a sentir pracer, pero si obriga de dalo. Reprimidas, xulgadas e cousificadas ao longo da historia, isto unido ás mensaxes socioculturais e relixiosas e á ausencia dunha educación sexual de calidade e sumado en moitos casos a experiencias negativas ou traumáticas, provoca unha grande inseguridade persoal en moitas mulleres e que se asimilen con facilidade estereotipos, prexuízos e falsas crenzas. Todo isto fai que as mulleres tamén teñamos que loitar pola liberdade e o emponderamento no terreo sexual”, subraya.

El díptico preparado por el departamento de Igualdad incluye pautas sobre las actitudes a adoptar para lograr ese empoderamiento, e incluye consejos para conseguir una vida sexual plena y satisfactoria. Así, habla de seleccionar rigurosamente las fuentes de consulta y reducirlas a expertos, insistiendo también en la necesidad de escoger el modelo sexual propio y abanderando el lema O teu corpo é o teu aliado. Recomienda, asimismo, entrenar la mente y gestionar bien las emociones, reseñando que en materia de sexo no hay normas preestablecidas ni límites al placer.

Por último, la publicación ensalza los valores de dignidad, respeto y autoestima como cimientos para que la sexualidad sea segura, satisfactoria y realmente placentera, conminando a comunicarse con la pareja, a llegar a acuerdos en las relaciones y cumplir las fantasías con el respeto como límite. Incluye mensajes como “apaga o interruptor da racionalidade e acende o da fantasía e a luxuria” o “os teus mínimos son en realidade a base de todo”.