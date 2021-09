El Bloque de A Maía garantiza su apuesta por Servia y busca relanzar el reciclaje en 2023

Diputados y ediles del BNG en concellos miembros o adheridos a la Mancomunidade Serra do Barbanza se desplazaron a Ames para, por un lado, renovar su apuesta por el reciclaje de la planta de compostaje de Servia, que aseguran haber impulsado en 1997, pero también garantizando su apoyo a este sistema de gestión de residuos. Además, exigen medios económicos de la Xunta y “vontade política” a los munícipes del PP para introducir mejoras antes del año 2023, que es cuando acaba la concesión de FCC. Por lo de pronto, el teniente de alcalde, David Santomil, dejó claro el respaldo del tripartito de la capital maiana como mínimo hasta esa fecha.

La elección de Ames para la rueda de prensa no fue baladí, ya que pese a no ser miembro de pleno derecho, y tal como apuntaba Santomil, aporta un 40 por ciento del total de los desperdicios que se gestionan en Servia... y piensan seguir haciéndolo. En cuanto a las claves para la continuidad y relanzamiento del servicio –que, según recordaron, consigue recuperar el 37 % de la basura, frente al 15 % de media en Galicia–, el diputado Xosé Luís Bará esbozó al menos tres, que se resumen en “vontade política”, pero también en “investimentos para correxir eivas” y una “meirande actitude proactiva da Xunta e do PP”.

Al hilo, la actitud presuntamente ambigua de los regidores del Partido Popular en Serra do Barbanza planeó de forma constante sobre la continuidad de un sistema frente al gigante Sogama, siempre bajo la amenaza de acabar reduciendo las instalaciones a una mera planta de transferencia con dirección a Cerceda y con parte de los más de 150 trabajadores que emplea en la calle.

Para los presentes, esa sería la clave del aparente desinterés del centro derecha al sistema: “Hai unha deixadez total destes alcaldes”, aportaba la parlamentaria Rosana Pérez que, a pesar de secundar mociones en sus municipios, cree que optan por hacer seguidismo a Feijóo.

En la rueda de prensa también abogaron por pedir una asamblea de la entidad supramunicipal y un nuevo órgano de gestión permanente, según aportaban los presentes, incluyendo también a munícipes llegados desde Brión, Lousame, Rois, Noia, Porto do Son, Muros o Carnota, así como Pontecesures.