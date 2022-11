El Concello estabilizará 113 plazas con concurso de méritos y 5 por oposición

La mesa general de negociación del Concello de Ames acaba de darle luz verde a las bases generales y específicas que regirán los procesos selectivos convocados por la administración maiana para cubrir las plazas de estabilización de trabajo temporal incluidas en la oferta del presente año 2022. Y en total, se contabilizan 118 puestos (38 de personal funcionario y 80 laborales) a través de un proceso en el que ciento trece empleos se van a asentar a través de un concurso de méritos, mientras que otros cinco lo harán mediante el sistema de concurso-oposición.

En cuanto a la fórmula extraordinaria de concurso, la valoración de los méritos profesionales no podrán suponer más del 70 % de la puntuación máxima total, ni los méritos académicos menos de un 30 %, mientras que si es por oposición, la fase de concurso representará, como máximo, el 40 por ciento de la baremación total del proceso selectivo y consistirá tanto en la valoración de méritos profesionales, que decidirán el 90 por ciento de la puntuación de la fase de concurso, como la de los académicos, que sumarán el 10 por ciento del cómputo.

La fase de oposición se valorará con un máximo del 60 % de los puntos del proceso selectivo, e incluirá un ejercicio en el que se abordarán las materias propias del acceso a cada vacante convocada.

Este trámite incluirá la contestación de un cuestionario tipo test en el que cada pregunta dispondrá de tres contestaciones alternativas de las que únicamente una será válida. Tanto las respuestas en blanco como erróneas no descontarán, y se fijará una puntuación mínima del 25 por ciento (15 puntos) para superar la fase de oposición.

El alcalde de Ames explica que de este modo “dáse cumprimento á Lei 20/2021, do 28 de decembro, de medidas urxentes para a redución da temporalidade no emprego público, que establece a obrigación para todas as administracións públicas de aprobar as bases antes do 31 de decembro de 2022. O obxectivo que ten este Goberno é crear emprego estable e reducir a temporalidade entre o persoal interino do Concello”.

COMITÉ. A su vez, el presidente del Comité de Empresa, Rubén Ramos, se congratulaba de que “despois de varios anos traballando con diferentes fórmulas chegamos a un acordo por unanimidade de todos os sindicatos para aprobar as bases”, subrayaba.

También el presidente de la junta de personal, Juan Lemos, aprovechaba para destacar que “é un gran avance para o persoal laboral e interino para que poidan estabilizar o seu posto de traballo. Despois de moito traballo e un longo percorrido aprobáronse por unanimidade de todas as seccións sindicais as bases que rexerán o proceso de estabilización”. También destacó “a boa vontade e colaboración de todas as partes implicadas para chegar a dito acordo”.

Y el edil de Administración, Víctor Fernández, cree que “esta medida permite dar resposta á situación de temporalidade” de parte del personal.