El Concello vitorea al grupo del IES de Milladoiro que mejor debate en Galicia

El equipo que mejor confronta ideas de Galicia, el del IES del Milladoiro Xente que fala, fue recibido con todos los honores por parte del gobierno de Ames, con su alcalde al frente, tras proclamarse el 6 de mayo ganador de la décima edición del Club de Debate. Así, los ocho alumnos de tercer curso de la ESO que asistieron al homenaje recibieron los vítores del Concello de Ames, que también les entregó dos regalos.

Entre los laureados, pasan a la historia Mario, Sofía Paola, Breogán, Iria, Andrea, Diego y Marta, aunque también se encontraba otro alumno del segundo grupo del mismo instituto que concurrió al certamen, así como del director del centro, Francisco José Otero. El octavo integrante de Xente que fala, Javier, no pudo asistir al homenaje, pero aquí queda su nombre inmortalizado. Hay que recordar que Ames fue el municipio con un mayor número de conjuntos participantes, con un total de cinco (tres del Instituto de Milladoiro y otros dos del IESP de Ames), en una edición en la que se midieron hasta once equipos mixtos formados por chavalada de 1º de Bachillerato y de 3º y 4º de la ESO, de ocho centros de Enseñanza Secundaria de los ayuntamientos de Ames, Cedeira, Dodro, Negreira, Pontevedra y Teo.

En el acto de homenaje fueron recibidos por el regidor Blas García, así como por la concejal de Normalización Lingüística e Mocidade, Escarlata Pampín; el edil de Educación, David Santomil, y el concejal de Urbanismo e Administración Xeral, Víctor Fernández. La representación del tripartito aplaudió a los amos del debate, y les entregó dos regalos, una jarra de cerámica y el libro Made in Galicia, de Sechu Sende.

INDICADOR. Pampín les dio la enhorabuena, incidiendo en la alta participación local, “e iso xa é moi positivo porque é un indicador claro do interese que esperta esta iniciativa entre o alumnado amesán. Esta é unha actividade pensada para o alumnado que fala e se sente cómodo co galego, pero tamén para a rapazada que habitualmente fala en castelán. O obxectivo é que eses rapaces e rapazas que habitualmente non falan en galego se inicien na nosa lingua”. Además, aseguró que el Club de Debate “proporciona ferramentas para que poidades desenvolvervos en galego. Impártense unhas xornadas de formación a través das cales se ensina a mellorar as habilidades comunicativas que vos vai vir ben na vosa etapa académica e tamén na futura vida laboral”.

Por su parte, el director del instituto, Francisco José Otero Iglesias, agradeció el gesto al Concello, y también la ayuda que les presta: “O mérito do premio logrado e deles. Eu fun testemuña das tardes que adicaron para preparar os diferentes debates nos que participaron. Tamén ten moito mérito o traballo feito pola profesora de Lingua e Literatura Galega, Valentina Formoso, que realizou un gran labor con este grupo de rapaces e rapazas e tamén co labor de coordinación que realiza no departamento de normalización lingüística do instituto. Para nós é unha gran satisfacción o traballo que realizaron estes rapaces e rapazas e sobre todo tendo en conta o contexto actual que non é o máis favorecedor para o emprego da nosa lingua”, reseñaba.

Para concluir, Blas García, dejó claro que “hai dous obxectivos fundamentais: o primeiro é manter a lingua galega, que coñezades, debatades e faledes o galego, somos un concello que aposta dende sempre polo uso do galego, porque consideramos que é un dos tesouros máis prezados que temos no noso país, en especial nun entorno como o noso, como o do IES do Milladoiro, onde hai moitas persoas que viven con diferentes nacionalidades e procedencias. Outro dos obxectivos é que aprendades a debater, a falar en público, para que nun futuro aprendades a defender o que credes. E máis aquí no salón do plenos, onde nos xuntamos unha vez ao mes para debater e defender as nosas ideas, incluso ás veces defendendo posturas nas que non sempre coincidimos ao 100 %”.