El desfile do Cocido retorna este año mejorando premios

Lalín recupera este año su tradicional desfile do Cocido incluido en el programa de actos del día grande de la Feira do Cocido después de la pandemia, fiesta gastronómica, el próximo 24 de abril. Un total de siete cooperativas y colectivos han confirmado ya su participación en un concurso que vuelve mejorando sus premios, según lo avanzó el concejal de Festas de Lalín, José Cuñarro.

Las entidades que ya se han escrito son A Carballeira de Cercio, Cabaleiros de Lalín, Sello y las cooperativas de Botos, Val do Deza, Aprodeza y Gandeiros do Deza.

Este año el Concello destinará 5.300 euros a los premios de este concurso que serán siete y no cinco como había hasta el momento. El primero está dotado con 1.050 euros. En cuanto a las ayudas a colectivos que hacen las carrozas, pasan de los 1.300 euros anteriores a los 2.000 € de la actualidad. El incremento obedece fundamentalmente al incremento experimentado por materiales como hierro y madera, que se utilizan en la elaboración de las carrozas, según explicó el responable del área.

Hay que indicar que todavía permanece abierto el plazo para inscribirse en el concurso, que finalizará el próximo 20 de abril.

Cuñarro aseguró que hay numerosas peticiones de participación por parte de charangas. «Nós o que buscamos son carrozas típicas, cada un dos participantes co que queira escenificar, pero as comparsas-carrozas que normalmente desfilan no Entroido non son o que prevalece neste concurso», dijo. El edil agradeció el esfuerzo de los colectivos implicados en el concurso, ya que la mayor parte de las carrozas las hacen agricultores y ganaderos del municipio.

Recodar que para la celebración de los diversos eventos de la Feira do Cocido se instala la gran carpa que contará con un sistema autónomo de generación de energía eléctrica, un sistema de regeneración de aire, y las pertinentes instalaciones de iluminación y sonido. En ella se celebrarán las Feiras da Mel y de productos propios del cocido, eventos musicales y actuaciones, el Divercocido, el Motococido, showcookings y algunos de los eventos de los Cocidos do Camiño o del Mundial de Enduro.

La carpa será instalada el día 8 de abril y se retirará a mediados del mes de mayo.