El fuego en Jealsa pudo surgir tras una explosión en tareas de mantenimiento

Un espectacular incendio, que comenzó en la zona de recepción de pescado, afectó ayer a una parte considerable de la planta frigorífica que la conservera Jealsa tiene en O Bodión (Boiro). Se originó en torno a las dos y media de la tarde de este sábado y, de inmediato, una descomunal columna de intenso humo negro cubrió la factoría, siendo visible desde varios puntos de la ría de Arousa y llegando a percibirse el olor a quemado en un radio de 40 kilómetros.

En cuanto a las posibles causas, la empresa no quiso pronunciarse aún. Sin embargo, según la información a la que tuvo acceso este diario, el fuego pudo haberse originado a raíz de una pequeña explosión producida cuando un operario de una subcontrata (perteneciente a una empresa de O Porriño) realizaba unos trabajos de mantenimiento en la planta frigorífica de Jealsa.

Un dispositivo de aproximadamente medio centenar de efectivos de emergencias, con casi una veintena de motobombas, libró una guerra titánica por tierra, reforzada por mar con dos embarcaciones de Gardacostas y por aire con tres helicópteros enviados por Medio Rural.

Trabajaron toda la tarde, con la mirada puesta en el cielo, a la espera de una lluvia que no llegó, y con la alianza, eso sí, del fuerte viento del sur que sopló a favor de obra, alejando el humo en horizontal y hacia el extremo opuesto a la planta, y permitiendo a los bomberos disponer de visibilidad en las tareas.

Participaron efectivos de los consorcios provinciales de bomberos de A Coruña y Pontevedra, además de efectivos de Protección Civil y Policía Local de Boiro, Policía Nacional, Guardia Civil, GES de Noia y varias ambulancias. Afortunadamente, no hubo que lamentar heridos, ya que los trabajadores que se encontraban en el complejo consiguieron salir ilesos. Sí fueron desalojadas algunas personas mayores de viviendas próximas (del lugar de Agüeiro) para que no les afectase el humo, si bien no llegó a haber peligro para las casas.

A las seis de la tarde, el humo empezaba a diluirse, pero el incendio estaba aún lejos de considerarse controlado.

Cientos de vecinos y trabajadores de la empresa contemplaron atónitos durante toda la tarde el avance de las llamas que afectaban a uno de los principales motores de la economía del Barbanza y de Galicia. Con todo, y pese a que el suceso deja parcialmente tocada a Jealsa, en absoluto frenará su actividad.

En este sentido, el director general de la compañía, Cristóbal Valdés, dijo que “la producción y el abastecimiento a nuestros clientes están garantizados plenamente”.

La Xunta activó el nivel 1 del Plan Territorial de Emerxencias de Galicia, Platerga, para garantizar la coordinación entre los organismos movilizados, entre los que figuraban también equipos de Salvamento Marítimo. No fue necesario desplegar las barreras anticontaminación.

El incendio se dio por controlado a las 21.00 horas (tras 6 horas), pero los bomberos trabajarían de madrugada refrescando la planta calcinada.